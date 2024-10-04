Из-за технического сбоя в платежных терминалах «Сбербанка» у нескольких клиентов были по ошибке списаны деньги с карт. Об это сообщает РБК со ссылкой на представителя банка «Зенит», а также Frank Media со ссылкой источники.

Жалобы от клиентов нескольких российских банков на списание средств стали поступать в социальных сетях несколько дней назад. По словам одного из собеседников РБК, основную часть пострадавших составили клиенты, пользовавшиеся при покупках POS-терминалами «Сбербанка».

Источник из банка, который входит в «первую двадцатку» рассказал, что деньги были списаны по ошибке только у тех, кто пользовался картами платежной системы Visa через Национальную систему платежных карт. Еще одной возможной причиной списания денег была названа частые подтверждения платежей, так как система могла не успеть отловить ошибку.

Один из собеседников РБК также рассказала о письме, которое разослала Национальная система платежных карт перед списанием средств. В письме содержалось предупреждение о том, что события могут развиваться именно таким образом. Представитель НСПК заявил об отсутствии сбоев в работе на стороне системы.

Как отмечает Frank Media, сбой коснулся 13 банков. В четырех из них сотрудники пожаловались на проблему в работе со “Сбербанком”. Один из источников издания назвал причиной произошедшего дублирование биллинга операций, которое произошло в конце сентября.

«Двойные списания произошли в связи со сбоем в терминалах «Сбербанка», суммы будут возвращены автоматически. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы это решилось как можно скорее», — приводит издание слова сотрудника Уральского банка реконструкции и развития.

Журналисты напомнили, что БКС-банк, Газпромбанк и Райффайзенбанк предупреждали о возможности задвоения операций в течение первой недели октября.