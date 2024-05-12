В Белгороде в воскресенье, 12 мая, после попадания фрагмента сбитой украинской ракеты обрушился целый подъезд 10-этажного жилого дома. По меньшей мере девять человек погибли, еще не менее двух десятков пострадали. В Кремле атаку ВСУ назвали «варварской», СК возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК). RTVI собрал все, что стало известно о случившемся к вечеру.

Что произошло

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 11:48 (совпадает с мск) сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж. Выехал на место», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

В Минобороны менее чем через час сообщили, что около 11:40 мск произошла «террористическая атака», в ходе которой в жилой дом попали фрагменты одной из сбитых украинских ракет комплекса «Точка-У». По данным МО, средства ПВО сбили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».

Источник в оперативных службах сообщал ТАСС, что осколок попал в дом в районе третьего этажа, над аркой высотой в два этажа. Всего в подъезде было 40 квартир. В силовых структурах агентству заявили, что ВСУ, скорее всего, запустили ракету из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Последствия атаки

При разборе завалов на месте рухнувших квартир произошло повторное обрушение: сверху упали перекрытия чердака и крыши. В результате трое спасателей получили переломы и были госпитализированы. Пять раз операцию пришлось прерывать из-за ракетной угрозы.

Около 14:00 мск в МЧС отчитались о спасении 16 человек. Вечером в ведомстве сообщили, что из-под завалов удалось извлечь мужчину, с которым спасатели поддерживали связь «несколько часов». Его вытащили через отверстие, специально пробитое в бетонной стене соседнего подъезда, и передали врачам.

По состоянию на 20:00 мск известно о восьми погибших, тела которых извлечены из-под завалов. Источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что число жертв выросло до девяти, но официального подтверждения этих данных пока не было.

Глава региона отмечал, что, по предварительной информации, всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок с травмами и ожогом готовится к транспортировке в Москву; 16-летний пострадавший юноша госпитализирован в отделение реанимации.

Телеграм-каналы пишут о пропавших без вести. В частности, спасатели пытаются найти психолога и завуча в местной школе Юлию Сульженко и ее 17-летнюю дочь Екатерину, студентку белгородского медколледжа, которая в момент трагедии была дома: готовилась к зачетам. На 10-м этаже жила семья Проценко: 12-летний Кирилл с аутизмом, его мама Марина и папа Владимир. Все они в момент ЧП находились дома, их также ищут.

Телеграм-канал Shot передавал со ссылкой на спасателей, что надежды найти под завалами выживших почти не осталось. Дышать там больше нечем из-за постоянного тления, говорится в сообщении канала.

Принятые властями меры

Президент России Владимир Путин после атаки выслушал доклады и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова и губернатора Вячеслава Гладкова, «даны все необходимые поручения», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал украинскую атаку «варварской».

Следственный комитет России по факту обстрела Белгорода возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК), сообщили в пресс-службе СК.

Как отмечал Гладков, в Белгороде по тревоге подняты участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудники управляющих компаний начали поквартирный обход, идет эвакуация людей в пункты временного размещения, сообщил глава региона.

Гладков подчеркивал, что дополнительная помощь не требуется из-за опасности проведения работ и достаточных сил и средств МЧС, полиции, самообороны.

«Наоборот, излишнее количество людей на объекте может привести к повреждениям как в рамках частичного разрушения, так в случае повторного обстрела», — предупредил губернатор.

Под руководством регионального Минстроя была начата экспертиза состояния дома на предмет его жизнеспособности. По поручению и. о. главы Минздрава Михаила Мурашко в Белгород выдвинулась сводная бригада из 13 специалистов федеральных медицинских организаций.

Реакция

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «теракт в Белгороде — еще одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима».

«Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», — говорится в сообщении.

Постпредство России Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) потребовало жесткого осуждения теракта, заявив, что атака была совершена с применением вооружений, поставленных Украине странами НАТО.

В офисе генсека ООН в связи с обстрелом Белгорода заявили агентству ТАСС, что организация выступает против любых атак на гражданскую инфраструктуру.

Власти Украины официально не комментировали произошедшее.