Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) из-за видеоролика, на котором челябинский треш-стример Виталий Реутов нецензурно выругался в адрес украинцев, а потом ударил екатеринбуржца, назвавшего себя «хохлом». Об этом пишет уральское агентство ЕАН.

Как отмечает ЕАН, инцидент, из-за которого Реутов «прославился», произошел 12 августа у ТЦ «Антей» в Екатеринбурге. Стоя на капоте автомобиля, блогер выкрикнул нецензурную брань в адрес «хохлов», добавив: «Слава России!». В ответ на это молодой человек, наблюдавший за происходящим, крикнул: «Я хохол, что ты мне сделаешь?».

После этого блогер обматерил молодого человека и ударил его по лицу, произошедшее попало на видео. «Вечерние ведомости» отмечают, что на видео попал не весь ход конфликта, из-за чего можно допустить постановочный характер ролика. Обращался ли пострадавший с заявлением в правоохранительные органы — неизвестно, пишет издание.

По данным ЕАН, уголовное дело о хулиганстве пока «бесфигурантно», Реутов проходит как свидетель.

«Извините, братья-украинцы»

После инцидента Реутов опубликовал в своем телеграм-канале «Кто по жизни» видео с извинениями за свой поступок в центре Екатеринбурга. В нем он называл себя «патриотом» и человеком, который «несколько лет топил за свою страну».

«Извините, пожалуйста, товарищи наши, братья-украинцы, <…> что вот так вот называл вас. То, что пришлось так сделать. За это видео извините», — сказал Реутов в обращении.

Однако спустя сутки, 14 августа, он удалил ролик с извинениями из своего канала. Запись обращения сохранилась у агентства ЕАН.

Положительная характеристика от депутата

В пятницу, 13 сентября, Реутова оштрафовали на 500 рублей по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) за пьяную встречу в центре города с «фанатами», многие из которых, как пишет ЕАН, «визуально не кажутся совершеннолетними».

По сообщению агентства, в начале заседания Октябрьского суда треш-стример подал судье ряд документов, среди которых оказалась положительная характеристика от депутата Екатеринбургской городской думы (ЕГД) Алексея Мещерякова.

Мещеряков в письме отметил, что Реутов оказывает «активную помощь» нуждающимся и инвалидам. Сам Реутов объяснил журналистам, что знаком с Мещеряковым «по СВО».

«Он, как и я тоже ездит на СВО, помогает», — рассказал стример.

Судья избрала Реутову минимально возможное наказание, хотя зачастую по указанной статье назначают административный арест до 15 суток, отмечают «Вечерние ведомости». «Рад, что мне попалась добросовестная судья», — прокомментировал сам блогер.

Ранее Реутов был неоднократно судим: в 2005, 2006, 2010 годах его судили за грабеж, а в 2006-м — за мошенничество. Мужчина провел в местах лишения свободы 10 лет. Сейчас на его YouYube-канал «Кто по жизни» подписаны 736 тыс. человек.