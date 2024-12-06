Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал 80-минутное интервью Такеру Карлсону. В разговоре с американским журналистом глава МИД прокомментировал испытание ракеты «Орешник», оценил отношения между Россией и США, а также обсудил причины начала спецоперации на Украине. RTVI собрал ключевые заявления Лаврова.

Об урегулировании украинского конфликта

Глава МИД России заявил, что Москва готова к любому развитию событий вокруг Украины, но предпочитает мирное урегулирование с учетом интересов безопасности.

«Мы предпочитаем мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом», — сказал Лавров.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва «начала специальную военную операцию, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе».

Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт на Украине мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии на западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.

Кроме того, Лавров считает, что конфликт должен разрешиться на основе Устава ООН, но во всей его полноте. «Любопытно, что на Западе говорят, что там хотят, чтобы этот конфликт был разрешен на основе Устава ООН и уважения территориальной целостности Украины, а Россия, мол, должна «уйти», — отметил министр.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил похожие слова, а его пресс-секретарь недавно вновь заявил, что конфликт должен решаться на основе Устава ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи при уважении территориальной целостности Украины. Лавров назвал такой подход неправильным.

«Если вы хотите уважать Устав ООН, вы должны его уважать во всей полноте», — добавил глава МИД.

Об ударе «Орешником»

Лавров считает, что идеи на Западе о том, что «красные линии» Москвы могут сдвигаться, представляют собой очень серьезную ошибку.

«Если они [на Западе] следуют логике, которую некоторые западники озвучивают в последнее время, что, мол, не верьте, что у России есть «красные линии», да они их объявили, но эти «красные линии» снова сдвигаются, то это очень серьезная ошибка», — сказал министр.

По его словам, удар новейшей российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» показал, что Россия готова использовать любые средства, чтобы не позволить Западу добиться ее «стратегического поражения».

«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», — пояснил Лавров.

Он также добавил, что Россия готова направить дополнительные «сообщения», если Запад не сделает необходимых выводов после применения системы «Орешник».

О риске ядерной войны

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Россия стремится избежать ядерной войны с США и предпринимает все возможные меры для этого.

«Мы не думаем о войне с США, которая может иметь ядерный характер. Наша военная доктрина гласит, что самое главное — избежать ядерной войны», — сказал Лавров.

По его словам, в январе 2022 года именно Москва инициировала совместное заявление лидеров пяти постоянных членов СБ ООН. В нем говорилось, что Россия сделает, чтобы «избежать конфронтации между нами, признавая и уважая интересы и опасения безопасности друг друга».

«Это была наша инициатива», — добавил Лавров.

Об отношениях с США

Министр иностранных дел России считает, что Москва хотела бы нормальных отношений с Вашингтоном и не видит причин, по которым страны не могут сотрудничать.

По словам Лаврова, между Россией и США несколько закрытых каналов, в основном они задействованы по вопросам обмена заключенными. Также есть каналы, которые остаются в тайне, но в целом американцы передают через них те же сообщения, что и в публичных заявлениях: «мы должны остановиться», «необходимо учитывать потребности и позиции Украины».

Министр отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать эту абсолютно бессмысленную «формулу мира Владимира Зеленского», которая недавно была дополнена «планом победы».

О контактах с Трампом

Лавров пояснил, что Россия будет судить об администрации избранного президента США Дональда Трампа по конкретным шагам, но нынешний американский лидер Джо Байден хочет оставить ему тяжелое наследие.

Министр рассказал, что виделся с Трампом несколько раз, когда тот встречался с Путиным.

«Также он дважды принимал меня в Овальном кабинете, когда я приезжал на двусторонние переговоры. Думаю, он — сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре», — отметил Лавров.

При этом министр подчеркнул, что «это не значит, что Трамп настроен пророссийски», хотя некоторые пытаются представить его таким.

По словам главы МИД, мяч в контактах России с избранным президентом США на стороне Трампа.

«Мы уважаем любой выбор, сделанный людьми во время голосования. С уважением относимся к выбору американского народа», — сказал Лавров.

Об обострении ситуации в Сирии

Министр иностранных дел считает, что стабилизировать ситуацию в Сирии непросто, это сложная игра, в которую вовлечено много действующих лиц.

«Надеюсь, что запланированные на эту неделю встречи помогут стабилизировать ситуацию», — отметил он.

Коснувшись вопроса, кто поддерживает террористов в Сирии, министра сообщил, что у России «есть информация на этот счет». По его словам, Москва хочет обсудить со всеми своими партнерами, как перекрыть каналы их финансирования и вооружения.

«В информации, находящейся в открытом доступе, упоминаются, в частности, американцы, британцы и некоторые другие. Некоторые говорят, что Израиль заинтересован в усугублении ситуации, чтобы сектор Газа не находился под таким пристальным вниманием», — отметил Лавров.