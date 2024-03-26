В Красноярском крае двух 17-летних студенток колледжа культуры и искусства избили за короткие стрижки, во Владивостоке заработал роддом для акул, а жителей Нижневартовска возмутили видеокамеры, размещенные над примерочными в спортивном магазине. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Кавминводах почти не осталось мест для желающих приехать на майские праздники в 2024 году. По данным министерства туризма и оздоровительных курортов Ставрополья, туристы забронировали 90% мест размещения. На летний сезон отдыхающие зарезервировали уже более 40% мест, пишет newstracker.ru.

Ростовская область

Власти Ростовской области сообщили, что жителям региона в телеграме начали поступать предложения совершить теракты за деньги. Пользователям напоминают: в случае поступления подобных сообщений следует делать скриншоты переписки и отправлять их правоохранителям, пишет rostovgazeta.ru.

Свердловская область

За прошлую неделю в Свердловской области на свет появилось сразу шесть пар близнецов. Всего в регионе за неделю родилось 703 детей. Мальчиков традиционно родилось больше — 363, а девочек — 340, сообщает tagilcity.ru.

Тюменская область

В тюменском аквапарке ребенок получил серьезную рану стопы. По данным nashgorod.ru, мальчик пострадал во время спуска с горки. В больнице ему поставили диагноз «скальпированная рана» и наложили швы. Теперь отец пострадавшего требует от аквапарка компенсацию ущерба.

Омская область

Омский СК возбудил уголовное дело по факту нарушения прав инвалида. Как сообщает gorod55.ru, о ситуации рассказала омичка, которая воспитывает 19-летнего сына с ограниченными возможностями здоровья. По ее словам, в Минздраве молодому человеку не предоставляют доступа к посещению курсов в реабилитационном центре.

Приморский край

Родильный дом для акул открылся во Владивостоке. Как пишет vostokmedia.com, в приморском океанариуме ожидается прибавление. Биологи продемонстрировали яйцо акулы, из которого очень скоро должен вылупиться пятнистый малыш.

Хабаровский край

Первый городской приют для собак начал работу в Хабаровске. Как сообщает transsibinfo.com, на текущий момент в этом учреждении поселились около 50 бездомных животных.

Новосибирск



В Новосибирской области 9-летнего мальчика ударило током во время прогулки. Как сообщил atas.info, ребенка госпитализировали в Куйбышевскую ЦРБ.

Челябинская область

На трассе М-5 загорелся микроавтобус с 19 пассажирами в салоне. По информации kursdela.biz, транспортное средство ехало по маршруту из села Верхние Киги в Уфу. Возгорание произошло во время движения и пламя начало быстро распространяться. Все пассажиры успели покинуть автобус.

ХМАО

Жителей Нижневартовска возмутили видеокамеры, размещенные над примерочными в спортивном магазине, пишет muksun.fm. Один из посетителей обнаружил, что камера видеонаблюдения подвешена так, что все происходящее в кабинке попадает в ее обзор. При этом саму камеру почти не видно из-за яркой лампы. В Роспотребнадзоре объяснили, что потребительское право не регламентирует установку камер в торговых помещениях, но граждане могут написать в любой государственный орган обращение с просьбой о проведении проверки.

Красноярский край

В Минусинске в Красноярском крае неизвестные избили двух 17-летних студенток колледжа культуры и искусства за короткие стрижки. Обе девушки госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, у одной диагностировали перелом носа и височной кости. Один из напавших — 16-летний подросток. МВД края выясняет все подробности произошедшего, пишет prmira.ru.