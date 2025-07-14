Грузинская полиция отпустила уехавшую из Чечни россиянку Лауру Авторханову, о пропаже которой ранее заявили родственники, и девушка «направляется в безопасное место», сообщается в телеграм-канале шелтера «Марем». Ранее активисты со ссылкой на саму Лауру утверждали, что члены семьи пытаются силой увезти ее на родину.

Представители «Марем» рассказывали, что несколько месяцев назад Авторханова покинула Чечню из-за домашнего насилия: «ее передвижения контролировали и требовали отдавать все заработанные деньги». Она оставила дома письмо с объяснением причин своего решения и просьбой не пытаться ее искать, ее фото с этим письмом в руках было опубликовано в соцсетях.

В Грузии девушка получила помощь, поселилась в шелтере и нашла работу. Тем не менее родственники якобы угрожали друзьям Лауры и заявили в грузинскую полицию о ее пропаже, из-за чего ей пришлось вместе с адвокатом правозащитного центра идти «сниматься с розыска» в Тбилиси. Накануне, 13 июля, в телеграм-канале «Марем» появилось сообщение о том, что близкие Авторхановой приехали из Чечни и «похитили» ее.

«Девушка успела сообщить, что ее нашли и прислать геолокацию сотруднику грузинского шелтера, в котором она жила. Когда сотрудник вместе с друзьями приехал в кафе по геолокации, то обнаружил Лауру в компании сестры и пяти чеченцев, которые напали на него и избили. Саму Лауру забрали — вероятно, ее везут обратно в Россию» — написали активисты.

По их словам, при снятии с розыска в полиции девушке выписали охранный ордер на случай приезда родственников и пообещали уведомить, если те прибудут в республику. Однако, судя по комментариям сотрудников шелтера, это обещание не было выполнено.

«Кризисная группа СК SOS»* уточняла, что Лауру нашли «несколько чеченцев и ее сестра». Активисты предположили, что родственники Авторхановой хотят избежать возможных проблем при пересечении границы и поэтому попытаются убедить ее подать в полицию заявление о добровольном выезде из Грузии.

После столкновения с родственниками Авторхановой представитель «Марем» обратился в полицию и написал заявление о побоях. По его словам, оно заинтересовало стражей порядка куда больше, чем предполагаемое похищение Лауры. «Никаких действий, по-видимому, предпринимать не собираются», — поделился активист. «Кризисная группа СК SOS»* утверждала, что приехавшие за Авторхановой чеченцы избили двух человек, пытавшихся ее защитить.

В ночь на 14 июля в шелтере сообщили, что «родственники пытаются вывезти Лауру без шума и заставить ее написать заявление о добровольном выезде». Такой вывод сотрудники сделали после звонка девушки, которая заявила им, что хочет вернуться в Россию и едет в полицию написать заявление об этом.

«Родственники просто хотят избежать проблем на границе, поэтому вынуждают девушку написать соответствующее заявление. В полиции должны предоставить Лауре защиту и безопасное место! А не позволить ее отвезти обратно в Россию», — возмутились представители «Марем».

Около 03:00 по местному времени Авторханова еще оставалась в полицейском участке со своим адвокатом — но без родственников. Туда же приехал активист, которого избили приехавшие за девушкой жители Чечни. В какой-то момент Лаура вышла на балкон здания и сообщила, что с ней «все хорошо» и она не собирается возвращаться в Россию.

«До этого она разговаривала по телефону с родителями, которые заверили ее, что никто не будет насильно вывозить ее из Грузии. При этом Лаура настаивает, чтобы мы удалили все связанные с ней посты: по ее словам, родственники не собираются ее похищать и готовы оставить ее жить в Грузии», — говорилось в телеграм-канале шелтера.

Около 5:30 в «Марем» сообщили, что Авторханова покинула полицейский участок после дачи показаний и «направляется в безопасное место». По словам активистов, правоохранительные органы планируют разобраться, почему родственники смогли вступить в контакт с девушкой вопреки полученному ею охранному ордеру. Правозащитники поблагодарили полицейских, сопровождавшего Лауру адвоката и людей, которые ночью пришли к зданию участка, чтобы ее поддержать.

* Организация внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов