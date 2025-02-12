Чиновница Юлия Маслакова, избранная депутатами городской думы Березовского (Свердловская область) новым главой муниципалитета, подала в суд, чтобы оспорить свое назначение на эту должность. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил адвокат Андрей Еланцев, который также участвовал в конкурсе по выборам мэра.

Предметом иска указана «защита избирательных прав». Документ зарегистрировали в суде, но дата его рассмотрения еще не назначена.

«Это первый в России случай, когда одержавший победу кандидат оспаривает свое же избрание. В СМИ же называют Маслакову “техническим кандидатом”, который был нужен [действующему мэру] Евгению Писцову для создания иллюзии выбора», — написал Еланцев.

Выборы мэра Березовского состоялись 30 января. Во второй тур конкурса из десяти кандидатов комиссия допустила действующего мэра Евгения Писцова и начальника отдела инвестиционного развития администрации, супругу личного водителя главы города Юлию Маслакову. На заседании городской думы Писцов неожиданно получил всего шесть голосов депутатов, Маслакова — 17. Перед началом голосования женщина пыталась взять самоотвод, но ей не разрешили сделать этого, поскольку такая процедура не предусмотрена положением о конкурсе на пост главы. Победив, чиновница отказалась от должности, заявив, что не готова работать в «атмосфере конфликта».

Адвокат Еланцев полагает, что Маслакова выдвинула свою кандидатуру на выборы главы города в интересах Писцова.

«Понимая, что шансов избраться у него нет совсем, люди совершенно без всякого стеснения затягивают процесс выборов нового мэра любыми средствами, желая сохранить власть хотя бы на несколько месяцев», — считает он.

Еланцев также выразил готовность бесплатно защищать в этом процессе интересы думы и жителей Березовского.