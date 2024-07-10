Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность на территории страны издания The Moscow Times**, внесенного ранее в реестр иноагентов. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По утверждению Генпрокуратуры, работа издания направлена на «дискредитацию решений» российского руководства «как во внешней, так и во внутренней политике».

В ведомстве добавили, что учредитель и владелец Moscow Times** — гражданин Нидерландов, который также руководит иностранными неправительственными организациями Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober* (администратор доменного имени закрывшегося сайта VTimes*) и TVR Studios B.V** (юрлицо телеканала «Дождь»** в Нидерландах).

Имя владельца Moscow Times** в пресс-релизе Генпрокуратуры не упоминается. С 2017 года издание находится под управлением медиаменеджера Дерка Сауэра.

В Генпрокуратуре добавили, что Moscow Times** на постоянной основе взаимодействует с изданиями «Медуза»**, The Insider**, «Важные истории»** и «Радио Свобода»**, которые уже признаны в России нежелательными.

С апреля 2022 года сайт Moscow Times** заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Ведомство объяснило блокировку тем, что издание систематически публиковало информацию, направленную на «дискредитацию деятельности органов государственной власти нашей страны по проведению специальной военной операции».

Издание Moscow Times** было основано Дерком Сауэром в 1992 году и до 2015-го входило в издательский дом Independent Media Sanoma Magazines. В 2015 году российский медиаменеджер Демьян Кудрявцев выкупил часть российских активов Sanoma Media, включая Moscow Times**. В июле 2017 года права на издание были переданы в нидерландский некоммерческий фонд под управлением Сауэра.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** внесены в России в реестры иноагентов и нежелательных организаций