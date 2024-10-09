Редакция «Украинской правды» заявила о «длительном и систематическом» давлении на издание и отдельных журналистов со стороны офиса президента Украины Владимира Зеленского. Заявление опубликовано на сайте УП.

В редакции заявили, что журналистам «Украинской правды» не дают общаться с официальными представителями украинских властей и участвовать в мероприятиях. На бизнес оказывается давление с целью остановить рекламное сотрудничество с изданием, утверждается в заявлении УП.

Редакция также обратила внимание на «откровенно эмоциональное» общение Зеленского с журналистом «Украинской правды» Романом Кравцом на августовском форуме «Украина 2024. Независимость».

Кравец на форуме вспомнил слова Зеленского о том, что его команда состоит из «пяти-шести эффективных менеджеров», и попросил дать им оценку на фоне проблем Украины в экономике и других сферах. Зеленский в ответ предположил, что «Украинская правда» работает по темникам — специальным инструкциям о том, как освещать события. Рассказывая о заслугах своей команды, Зеленский заявил, что замглавы его офиса Олег Татаров и глава СБУ Василий Малюк в начале военного конфликта «убивали чеченцев в Киеве». Это вызвало резонанс в украинских СМИ и соцсетях.

«Эти и другие непубличные сигналы говорят о попытках повлиять на нашу редакционную политику», ― считают в издании.

В УП пообещали публично освещать «каждую попытку конкретных чиновников из руководства офиса президента повлиять» на журналистов издания, а также пригрозили «последствиями на международном уровне».

«Каждая подобная попытка лишь укрепляет нашу мотивацию разоблачать коррупцию и неэффективное управление в высших эшелонах власти», — заявили в редакции.

В офисе Зеленского обращение «Украинской правды» не комментировали. «Украинская правда» принадлежит украинской инвестиционной группе компаний Dragon Capital чешского предпринимателя Томаша Фиалы. В мае компания заявила о давлении на свой бизнес cо стороны Бюро экономической безопасности Украины.