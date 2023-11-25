Глава Пензы Александр Басенко предложил отложить установку в школах мемориальных досок в честь выпускников, погибших в зоне военной операции на Украине. По словам мэра, подобные «некрополи» на зданиях учебных заведений могут отразиться на психике учащихся. У депутатов Госдумы оказались разные точки зрения на инициативу Басенко.

Спор из-за мемориальных досок в школах Пензы

Как пишет PenzaInform, 24 ноября на сессии Пензенской городской думы депутат Алексей Иванов раскритиковал директора одной из пензенских школ, который отказался устанавливать мемориальную доску выпускнику, погибшему во время боевых действий на Украине.

«С этим человеком нужно либо поговорить принципиально, либо пора его увольнять. Складывается впечатление, что он попросту саботирует проведение специальной военной операции. Он показывает таким неуважением свое отношение к ней», — заявил парламентарий.

Директора пензенской школы поддержал глава города Александр Басенко. Он объяснил, что в Пензе есть школы, в которых около семи-восьми выпускников погибли в зоне российско-украинского конфликта. По мнению Басенко, большое количество мемориальных досок на зданиях учебных заведений может негативно сказаться на психике школьников. «Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», — добавил он.

В то же время мэр Пензы подчеркнул, что не призывает отказываться от установки мемориальных досок, однако просит время, «чтобы почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ».

«Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся. А нам работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу. Придет время — я уверен, что все закончится победой, — и тогда мы сделаем все, чтобы увековечить память наших героев. Давайте дождемся завершения процесса и всех перечислим поименно на одной доске», — предложил Басенко.

Среди прочего, глава Пензы указал, что во всех школах создаются уголки памяти, где размещаются фотографии погибших.

В администрации Пензы 25 ноября заявили, что «для увековечивания памяти героев в настоящее время рассматривается вопрос о создании единой мемориальной доски, куда будут нанесены имена погибших участников специальной военной операции». Кроме того, представители администрации подчеркнули, что запрета на размещение мемориальных досок участникам СВО в школах города нет.

Как на призыв Басенко отреагировали в Госдуме

Первый зампред думского комитета по образованию Михаил Берулава в разговоре с «Подъемом» отметил, что превращать школы в мемориал «не надо», и подчеркнул необходимость патриотического воспитания в учебных заведениях.

«Надо, чтобы школы, директор совместно с советом школы, взвешенно решали, учитывали, что говорят [жители] Пензы и других областей. Это очень тонкое дело. И память всегда нужна, мы должны беречь память, память нас обогащает, поэтому тут взвешенный особый подход», — объяснил депутат.

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Виталий Милонов выразил мнение, что вопрос с мемориальными досками необходимо решать после окончания боевых действий на Украине.

«Мне все-таки кажется, по итогам СВО в каждой школе обязательно нужно будет делать список и доску установить с именами тех бойцов, которые были выпускниками школы. Сейчас давайте, пока СВО еще идет, мы будем концентрироваться не на этом пока», — цитирует слова депутата «Подъем».

Милонов добавил, что после завершения военной операции возникнет необходимость «каким-то образом привести в соответствие, в единообразие те отметки, ту дань уважения которую мы отдаем бойцам, погибшим в зоне спецоперации».

В то же время в парламенте нашлись противники идеи Басенко. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сочла заявление мэра Пензы оскорбительным и назвала чиновника «изнеженным “патриотом”».

«А может, <…> лучше вообще о погибших забыть? Зачем его детям при входе в школу напоминать, что бывший ученик школы защитил их право на то, чтобы они учились, радовались жизни, влюблялись, рожали детей?.. Зачем мемориальные доски, ведь мертвые их уже не увидят?» — написала депутат в своем телеграм-канале.

Среди прочего, Останина призвала губернатора Пензенский области Олега Мельниченко публично «покаяться» перед родственниками участников военной операции за высказывания Басенко.

Кроме того, пензенского мэра раскритиковал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он назвал позицию Басенко недопустимой и некорректной.