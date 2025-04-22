Счетная палата выявила системные проблемы в работе государственного АО «Почта России», среди них неэффективное управление, убытки и невыполнение поставленных задач по развитию и повышению доступности услуг почтовой связи в России. Об этом говорится в материалах аудита, с которыми ознакомились «Ведомости».

С 2020 года к концу 2024-го долги «Почты России» выросли на 70% до 128,3 млрд рублей, а расходы на обслуживание долга в 2021—2023 годах увеличились на 79,7% до 10,6 млрд рублей, отметили аудиторы.

Средний уровень износа объектов недвижимости составил 70%, что является высоким показателем. Согласно материалах, около 2 тыс. полностью или частично свободных имущественных объектов «Почта России» не использует, т. е. не пытается извлекать прибыль или загружать на полную мощность.

Согласно отчету, только 723 почтовых отделения из 3 355 по плану были модернизированы в 2022—2023 годах. В 2021—2025 годах в соответствии с поручениями президента «Почте России» были предоставлены на это бюджетные инвестиции в объеме 17 млрд рублей. Сейчас перечня почтовых отделений, подлежащих модернизации на период до 2030 год, вовсе нет, говорится в материалах аудита.

Представитель «Почты России» сообщил «Ведомостям», что проверка Счетной палаты длилась более года, по ее итогам были определены «ключевые болевые точки, которые не решались в компании долгое время».

«Уже за два года команде «Почты России» удалось запустить фундаментальные изменения». — пояснил он собеседник.

По словам представителя АО, компания демонстрирует операционную прибыль, на 35% увеличилась производительность труда.

Кроме того, согласно аудиту, за 5 лет организационная структура «Почты России» пересматривалась 25 раз, сменилось три гендиректора, штат советников управленческого аппарата увеличился на 65%, а их фонд оплаты труда — на 48%, с 121,1 млн до 179,2 млн рублей.

За это время число заместителей гендиректора доходило до 19 человек. За 2020—2024 годы эту должность занимали 53 человека, а их пребывание в должности в среднем составляло один год и пять месяцев, а минимальное — девять месяцев, отмечается в документе.

«Столь частая смена руководства лишает управленческие решения последовательности и преемственности», — следует из аудита.

При этом Счетная палата отмечает увеличение вакантных ставок производственного персонала — в 2,2 раза по сравнению с уровнем 2020-го. Главная причина — низкий уровень заработной платы, говорится в материалах.

Согласно отчетности за 2024 год, зарплатный фонд компании вырос незначительно — со 139,8 млрд рублей в 2023 году до 139,9 млрд рублей. Также «Почта России» в прошлом году сократила более 12% сотрудников — с 224 869 работников в 2023 году до 200 001.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков в официальном комментарии к отчетности сообщил, что АО последовательно проводит реформы управленческой модели, чтобы уменьшить число сотрудников в офисах и сосредоточить больше внимания на тех, кто является основой компании, — сотрудниках отделений и других производственных подразделений.

Согласно отчетности по РСБУ «Почты России» за 2024 год чистый убыток составил 20,6 млрд рублей, а общая выручка увеличилась на 3% до 219 млрд рублей.

В сентябре 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, если правительство отложит вопрос с «Почтой России» в долгий ящик, «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится». Тогда совет директоров «Почты России» принял решение о проведении независимого аудита ее расходов. В октябре 2023 года Федеральное казначейство оценило размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году в 24,5 млрд рублей, что было сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд рублей. В 2023 году этот показатель удалось сократить до 7,1 млрд рублей.

При росте выручки «Почта России» остается под давлением внеоперационных факторов, таких как внешние санкционные ограничения и стоимость обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ, сказано в комментарии компании к годовой отчетности по РСБУ.