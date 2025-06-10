Экоактивистка Грета Тунберг, ранее задержанная властями Израиля на борту судна Madleen у берегов Газы, вылетела в Париж, где пересядет на рейс домой — в Швецию. О выдворении 22-летней Греты сообщили в израильском МИД.

«Грета Тунберг только что вылетела из Израиля рейсом в Швецию (через Францию)», — говорится в сообщении МИД Израиля в соцсети X.

Ведомство также опубликовало две фотографии активистки на борту самолета.

До этого израильские власти сообщили, что военным было поручено показать защитнице Газы видео теракта 7 октября 2023 года. Как передает The Telegraph, девушка «отказалась его смотреть».

Кстати, сама Грета по идейным соображениям воздерживалась от авиаперелетов — в 2019 году она отправилась на климатическую конференцию в Нью-Йорк на парусной яхте.

Задержанный экипаж судна с гуманитарной помощью, которое направлялось в Газу и было перехвачено Израилем утром в понедельник 9 июня, пришвартовался в израильском порту Ашдод в вечером того же дня.

Madleen входит в коалицию «Флотилия свободы» — организации, которая выступала против израильской блокады Газы и пыталась прорвать ее.

Как рассказали в МИД Франции, по меньшей мере пятеро членов экипажа — граждан Пятой республики, которые вместе с Гретой Тунберг были задержаны на борту Madleen, отказались добровольно покинуть судно и будут депортированы.

«Наш консул смог увидеться с шестью французскими гражданами, арестованными израильскими властями. С их семьями связались. Один из них согласился на добровольный отъезд. Остальные пятеро будут депортированы», — написал глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в соцсети X.

Одной из задержанных гражданок Франции оказалась Рима Хассан — депутат Европейского парламента.