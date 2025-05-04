Выпущенная со стороны Йемена ракета упала в районе международного аэропорта Бен-Гурион вблизи Тель-Авива, несколько человек пострадали. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нескольких попытках перехвата ракеты, причины неудачи выясняются. Авиакомпании на фоне удара начали отменять полеты в Тель-Авив. Подробности — в материале RTVI.

«После того, как в ряде районов Израиля прозвучали сирены, было предпринято несколько попыток перехватить ракету, запущенную из Йемена. Было обнаружено падение ракеты в районе аэропорта Бен-Гурион. Инцидент изучается», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Пока неизвестно, идет ли речь о прямом ракетном ударе или о падении обломков ракеты, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля. Газета отмечает, что израильские ПВО впервые с начала войны не смогли перехватить ракету, и называет это «одним из самых серьезных провалов» в системе израильской противоракетной обороны. Кроме того, ракета смогла обойти американские системы обороны.

На кадрах, опубликованных израильской государственной телерадиокомпанией Kan, виден момент удара рядом с одним из терминалов аэропорта, а также дым, поднявшийся после инцидента. В результате аварии повреждена подъездная дорога к одному из терминалов аэропорта.

По данным израильской национальной медслужбы, в результате удара пострадали шесть человек — четверо женщин и двое мужчин. Один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей, остальные получили легкие ранения.

Представитель движения хуситов в заявлении для телевидения назвал атаку на аэропорт «демонстрацией возможностей по поражению чувствительных целей в Израиле», передает The Times of Israel. Он также заявил об отсутствии каких-либо «красных линий» в борьбе против Израиля.

«Тот, кто причинит нам вред, получит в ответ семикратный удар», — заявил министр обороны страны Исраэль Кац, комментируя нападение со стороны хуситов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с ударом проведет консультации с министром обороны и другими высокопоставленными представителями оборонного ведомства. На встрече будут рассмотрены возможные ответные меры, включая прямой удар Израиля по объектам хуситов в Йемене, сообщил источник Times of Israel.

По факту произошедшего открыто расследование, сообщили представители израильской армии. Сотрудники полиции и саперы оцепили территорию аэропорта. Подъезды к нему будут заблокированы до завершения работ по расчистке территории, заявили в пресс-службе полиции.

После инцидента работа аэропорта Бен-Гурион временно приостанавливалась, спустя час он снова начал принимать и отправлять рейсы. Управление аэропортов Израиля уточнило, что на 4 мая там было запланировано 422 международных рейса.

Несколько авиакомпаний на фоне удара отменили полеты в Тель-Авив и обратно, среди них немецкая Lufthansa (в группу входят SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines), испанская Air Europa, американские перевозчики United Airlines и Delta, которые только недавно возобновили полеты в Израиль, а также французская Air France, канадская Air Canada, японская Nippon Airways, британская British Airways.

По словам источника Jerusalem Post, Израиль рассматривает возможность пересмотра своей политики в отношении Йемена, чтобы напрямую реагировать на подобные атаки. После того, как президентом США стал Дональд Трамп, Израиль «отчасти по его просьбе» воздерживался от ударов по целям в Йемене, пишет издание.