Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала комплекс зданий сирийского генерального штаба в районе Дамаска. Как сообщили в армейской пресс-службе, удар был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает израильское государство.

«В соответствии с директивами политического руководства ЦАХАЛ наносит удары по этому району и остается готовой к различным сценариям развития событий», — говорится в сообщении.

Кроме того, израильские ВВС нанесли авиаудар по окрестностям президентского дворца в Дамаске. В ЦАХАЛ сообщили, что армия готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты и ожидает «несколько дней боев».

За несколько часов до этого израильская армия нанесла авиаудар по входной группе здания сирийского Генштаба. По информации источников Reuters в сирийском оборонном ведомстве, военнослужащие успели укрыться в подвальных помещениях. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали не менее двух человек.

13 июля вооруженные группировки напали на несколько друзских поселений в провинции Эс-Сувейда. Дорога, связывающая этот регион со столицей Сирии, оказалась перекрыта. Местные отряды друзской самообороны вступили в бой с нападавшими. По данным сирийского министерства обороны, в результате столкновений погибли более 30 человек, свыше 100 были ранены. Среди погибших — 20 военных переходного правительства.

Днем 15 июля израильские власти отдали приказ о нанесении ударов по сирийской армии в ответ на ее действия против друзов в Эс-Сувейде. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац санкционировали немедленные авиаудары по позициям сирийских правительственных войск и их военной инфраструктуре в районе Эс-Сувейды.

Друзы представляют собой арабоязычную этноконфессиональную общину, проживающую в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле и состоящую из потомков эмигрантов. Друзы, населяющие Голанские высоты, имеют израильское гражданство: они служат в армии страны, обладают полными правами и, как правило, дистанцируются от арабского национализма.

Общая численность этой группы в Израиле оценивается в 150 тысяч человек. В Сирии проживает около 800 тысяч друзов. В последнее время новые власти страны провели силовые операции в районах их компактного проживания на юго-западных территориях.