Член парламента Франции Эдуард Бенар призвал отстранить Израиль от Олимпийских игр. С таким предложением он обратился к французскому министру спорта Амели Удеа-Кастере, пишет «Лента.ру».

В своем письме депутат обращает внимание на на просьбу более 300 палестинских спортивных клубов и общественных организаций, которые высказались за исключения Израиля из Олимпиады, «начиная с Игр в Париже в 2024 году».

«Учитывая, что правительство Израиля проводит политику апартеида и организует геноцид, <…> эта страна <…> должна быть исключена из Олимпийских игр», — говорится в обращении Бенара (цитата по «Ленте.ру»).

Письмо заканчивается вопросом депутата к главе Минспорта о том, как сама Удеа-Кастере, а также правительство Франции в целом относятся к идее отстранения Израиля от участия в Олимпийских играх.

Кроме того, с призывом отказать Тель-Авиву в допуске на Олимпийские и Паралимпийские игры выступили в Испании. Левый коалиционный блок Sumar зарегистрировал парламентскую резолюцию, в которой потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) исключить Израиль из числа участников Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился в октябре 2023 года, когда ХАМАС нанес массированный ракетный удар. Израиль объявил о полной блокаде Газы, стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии и начал наземную операцию в анклаве.