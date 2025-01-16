Через несколько часов после объявления о согласованном прекращении огня и освобождении заложников Израиль усилил удары по сектору Газа, утверждают жители анклава. Медики, которых цитирует Reuters, заявили о гибели 32 человек в результате израильских атак поздно вечером 15 января. Репортер Al Jazeera Анас аль-Шариф из северной Газы сказал, что это была «ужасная ночь». По данным телеканала, число погибших в секторе за последние сутки превысило 40 человек.

«За последние часы интенсивность обстрелов резко возросла, а вместе с ней и число погибших и раненых — до беспрецедентного уровня. Час назад я документировал радость жителей Газы от новостей о прекращении огня, но Израиль, как обычно, продолжает совершать массовые убийства», — написал Анас аль-Шариф в соцсети Х.

В подтверждение своих слов он опубликовал селфи, снятое в помещении, где на заднем плане лежали тела погибших, в том числе нескольких маленьких детей. Коллега аль-Шарифа из Al Jazeera Хоссам Шабат, тоже ведущий репортажи из северной части Газы, сообщил об «интенсивных налетах», добавив: «Мы будто переживаем первые дни израильской агрессии».

На Западном берегу в среду вечером в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Дженин погибли шесть человек и еще двое получили тяжелые ранения, сообщило палестинское информационное агентство Wafa. Местные власти назвали случившееся «совершенно неприемлемым шагом, направленным на обострение внутренней ситуации в Палестине», и обвинили Израиль в поиске «предлогов перед международным сообществом для совершения новых преступлений».

В четверг, 16 января, удары продолжились: разрушены дома в Рафахе на юге Газы, в Нусейрате в центральной Газе и на севере Газы, сообщают местные жители.

Сообщения о новых атаках на Газу продолжают поступать: израильские военные уничтожили жилой дом недалеко от перекрестка Шаабия в районе Дарадж в центре города Газа, в результате чего погибло по меньшей мере четыре человека, сообщают информационное агентство Shehab и Палестинский информационный центр.

Со своей стороны израильские военные заявили, что расследуют падение снаряда в Нир-Аме — кибуце, расположенном недалеко от Сдерота и в непосредственной близости от границы с сектором Газа, где прозвучали сирены.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «окончательные детали» соглашения все еще прорабатываются перед заседанием кабинета министров по безопасности, а ХАМАС якобы уже успел «отступить от достигнутого понимания» и рискует создать препятствия для реализации сделки. Предполагается, что израильский кабмин утвердит соглашение на заседании 16 января.

Журналист Al Jazeera Тарек Абу Аззум, ведущий репортажи из Дейр-эль-Балаха, пишет: «Палестинцы понимают, что соглашение вступит в силу в воскресенье. Это означает, что у нас еще есть 72 часа, которые, как ожидается, будут заполнены авиаударами и эскалацией, и это началось, как только соглашение было объявлено катарскими чиновниками. Все на местах говорят, что критические часы, в которые мы вступаем, будут переполнены значительными событиями, которые могут негативно повлиять на ход прекращения огня».

Соглашение о прекращении огня: что известно

Режим прекращения огня должен начать действовать в воскресенье, 19 января, — при условии, что израильский кабмин согласует условия сделки. Первый этап продлится 42 дня, в течение которых предусмотрен обмен заложниками и заключенными.

Кроме того, за это время стороны и переговорщики должны согласовать условиях двух следующих этапов. По словам анонимного израильского чиновника, переговоры по второму этапу начнутся на 16-й день после завершения первого этапа.

На протяжении первых 42 дней Израиль выведет войска из сектора Газа, но сосредоточит их на границе. По данным Times of Israel, на этом этапе будут освобождены оставшиеся заложники, включая «солдат мужского пола и мужчин призывного возраста», а также переданы тела погибших пленников.

Израильские СМИ пишут, что на первом этапе Израиль сохранит буферную зону в секторе Газа и «не уйдет полностью, пока не будут возвращены все заложники». Близкий к ХАМАС источник заявил, что израильские силы предположительно останутся на расстоянии до «800 метров внутри сектора Газа от Рафаха на юге до Бейт-Хануна на севере» и отойдут из коридора Нецарим, что позволит перемещенным лицам вернуться из южной части региона через электронный КПП, оборудованный камерами.

Главный посредник в палестино-израильских переговорах — Катар — объявил, что на первом этапе будут освобождены 33 заложника, удерживаемые ХАМАС в секторе Газа. Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани уточнил, что в первую очередь будут освобождены «гражданские женщины и женщины-новобранцы, а также дети, старики… больные и раненые гражданские лица».

После нападения ХАМАС на израильские территории 7 октября 2023 года палестинские боевики продолжают удерживать 94 заложников. Среди них 34 человека, которых Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже объявила умершими.

Израиль заявил, что освободит около тысячи палестинских заключенных на первом этапе реализации соглашения о перемирии. По словам представителя израильского правительства Дэвида Менсера, это «высокая цена».

Катарский премьер пояснил, что точное число освобождаемых Израилем заключенных будет определено в первые 42 дня действия соглашения. Близкие к ХАМАС источники сообщили AFP, что будут освобождены в том числе заключенные, отбывающие «длительные сроки».

Шейх Мухаммед заявил, что Катар, США и Египет будут контролировать выполнение соглашения о прекращении огня через совместно созданную комиссию, базирующуюся в Каире. По его словам, «существует четкий механизм переговоров по второму и третьему этапам».

«Мы надеемся, что это будет последняя страница войны, и мы надеемся, что все стороны обязуются выполнять все условия этого соглашения», — заявил премьер-министр Катара, представляя сделку.

В соответствии с договоренностями, изложенными Катаром, детали второго и третьего этапов будут «доработаны» в ходе реализации первого этапа. Президент США Джо Байден заявил, что пока еще не завершенная вторая фаза приведет к «окончательному прекращению войны». Байден сказал, что вторая фаза будет включать обмен на освобождение оставшихся заложников, которые еще живы, включая солдат-мужчин. Затем все оставшиеся израильские силы будут выведены из Газы, сказал президент США.

Кто и что говорит о соглашении Израиля с ХАМАС

Президент Израиля Исаак Герцог назвал сделку «правильным шагом». Израильские СМИ сообщили, что двое министров Нетаньяху публично выступили против соглашения: придерживающийся крайне правых взглядов глава Минфина Бецалель Смотрич оценил сделку как «плохую и опасную для безопасности Израиля», а министр нацбезопасности Итамар Бен Гвир — как «катастрофическую».

Президент США Джо Байден сообщил, что его администрация вела переговоры по сделке, но обеспечивать ее реализацию придется команде Дональда Трампа. По словам покидающего пост главы государства, в подготовке соглашения в Дохе участвовали новый спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник Белого дома по Ближнему Востоку Бретт МакГерк. «Последние несколько дней мы говорили как одна команда», — заявил Байден. Он также подтвердил, что американцы примут участие в освобождении заложников.

«Эта сделка остановит боевые действия в Газе, позволит увеличить столь необходимую гуманитарную помощь палестинским гражданам и воссоединит заложников с их семьями после более чем 15 месяцев плена», — сказал действующий президент США.

Поздно вечером 15 января Нетаньяху по отдельности поговорил с Байденом и Трампом, поблагодарив обоих за помощь в заключении сделки и освобождении заложников. С новым президентом США израильский премьер договорился «скоро» встретиться в Вашингтоне. Дональд Трамп со своей стороны заявил, что «эпическое» соглашение смогло состояться только в результате его «исторической» победы на выборах.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) приветствовал соглашение, назвав его «победой» палестинцев и «поражением» Израиля. «Окончание войны и введение режима прекращения огня… является явной победой и великой победой Палестины и еще большим поражением чудовищного сионистского режима», — говорится в заявлении. При этом в КСИР выразили опасение по поводу того, что Израиль своими действиями может нарушить условия сделки и свести усилия переговорщиков на нет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал сделку как «давно назревшую новость, которую отчаянно ждали израильтяне и палестинцы». Он добавил, что как только гуманитарная помощь дойдет до нуждающихся в секторе Газа, «внимание должно быть обращено на лучшее будущее для израильского и палестинского народов, основанное на решении о двух государствах, которое будет гарантировать безопасность и стабильность для Израиля, наряду с суверенным и жизнеспособным палестинским государством».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что соглашение позволит воссоединить заложников с их близкими и позволит доставлять гуманитарную помощь в Газу.

«Это дает надежду целому региону, где люди слишком долго терпели огромные страдания, — сказала она. — Обе стороны должны полностью реализовать это соглашение как шаг к прочной стабильности в регионе и дипломатическому урегулированию конфликта».

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду, что соглашение «[откроет] дверь к окончательному прекращению войны и улучшению тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа». Он сказал, что соглашение должно быть «выполнено до последней буквы» с освобождением всех заложников.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сыгравший важнейшую роль в переговорах, приветствовал напряженные усилия своей страны, заявив, что она «навсегда останется сторонницей справедливого мира, верным партнером в его достижении и защитницей законных прав палестинского народа».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который открыто критиковал действия Израиля в секторе Газа, заявил: «Мы с уважением приветствуем героический народ и храбрых сыновей Газы, которые мужественно защищали свою землю и свободу от незаконных и бесчеловечных нападений Израиля».

Премьер-министр Испании Педро Санчес — один из самых яростных европейских критиков военной тактики Израиля — приветствовал новость о сделке, заявив:

«Она должна положить конец конфликту, позволить разрешить ужасную гуманитарную ситуацию в секторе Газа и привести к освобождению всех заложников».

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати отметил, что соглашение «завершает кровавую главу в истории палестинского народа, который перенес огромные страдания из-за израильской агрессии». Он также выразил надежду на устойчивое прекращение огня.

Премьер Австралии Энтони Альбанезе и его министр иностранных дел Пенни Вонг заявили, что все стороны должны соблюдать условия соглашения, которое «должно ознаменовать начало новой главы для израильского и палестинского народов».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что государства-члены организации готовы поддержать реализацию соглашения и «увеличить масштабы поставок устойчивой гуманитарной помощи бесчисленным палестинцам, которые продолжают страдать». Он добавил, что «крайне важно», чтобы прекращение огня устранило «значительные препятствия безопасности и политические препятствия для доставки помощи в Газу».

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк признал, что «испытал огромное облегчение от этой новости», но «теперь крайне важно, чтобы она была выполнена». Он призвал все стороны и страны, имеющие влияние на ситуацию, «обеспечить успех следующих этапов».

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что сделка «знаменует собой значительный шаг на пути к смягчению гуманитарного кризиса и стабилизации ситуации», а также пообещал всемерную поддержку возрождению сектора Газа со стороны Токио.