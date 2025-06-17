Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об убийстве нового главы Генштаба Ирана Али Шадмани. По данным пресс-службы армии, он погиб вечером 16 июня в результате удара по Тегерану.

«После получения точных разведданных Управлением разведки ЦАХАЛ и внезапной возможности ночью (во вторник) ВВС Израиля нанесли удар по штабу в самом центре Тегерана и ликвидировали Али Шадмани, начальника Генерального штаба военного времени, самого высокопоставленного военного командира и ближайшую фигуру к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Шадмани возглавлял штаб военного времени и командующего Чрезвычайным командованием Вооруженных сил Ирана, а также командовал Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и иранской армией.

«В начале операции он был назначен командующим Вооруженными силами Ирана после того, как его предшественник Алаа Али Рашид был ликвидирован в ходе начального удара операции «Восходящий лев»», — отмечает пресс-служба ЦАХАЛ.

Командный центр по чрезвычайным ситуациям «Хатам аль-Анбия» под его командованием отвечал за управление боевыми операциями и утверждение планов огневой мощи Ирана, пояснили в израильской армии.

«В своих различных ролях он напрямую влиял на оперативные планы Ирана, нацеленные на Государство Израиль», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильская армия добавила, что устранение Шадмани дополняет серию ликвидаций высшего военного руководства Ирана и ухудшает цепочку командования вооруженных сил страны.

Предыдущий начальник Генштаба Ирана, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери, погиб во время первых ударов ЦАХАЛ в ночь на 13 июня. Тогда же были убиты командующий КСИР Хосейн Салами и ученые-ядерщики.