Израильские военные признали, что обстреляли машины скорой помощи в секторе Газа, определив их как «подозрительные транспортные средства», а ХАМАС осудил это как «военное преступление», в результате которого погиб по меньшей мере один человек, пишет The Guardian.

Инцидент произошел 23 марта в районе Таль аль-Султан в южном городе Рафах, недалеко от египетской границы. Израильские войска начали там наступление 20 марта, когда возобновили воздушные бомбардировки Газы после почти двухмесячного перемирия.

Нападения на медицинский персонал, больницы и машины скорой помощи считаются военными преступлениями. Израильские войска «открыли огонь по транспортным средствам ХАМАС и уничтожили нескольких террористов ХАМАС», заявили военные агентству France Presse.

«К войскам подозрительно приблизились транспортные средства… Войска ответили огнем по подозрительным транспортным средствам, уничтожив несколько террористов», — говорится в заявлении. Военные не уточнили, стреляли ли по ним из упомянутых «транспортных средств».

В пресс-релизе Минобороны Израиля говорится, что «после предварительного расследования было установлено, что некоторые из подозрительных транспортных средств… были машинами скорой помощи и пожарными машинами». Ведомство утверждает, что «террористические организации в секторе Газа неоднократно использовали машины скорой помощи в террористических целях».

На следующий день после инцидента агентство гражданской обороны Газы заявило, что не получало никаких известий от группы из шести медиков и спасателей из Таль-эль-Султы, которые были экстренно отправлены на помощь в связи с ранениями и гибелью мирных жителей.

В пятницу, 28 марта, стало известно об обнаружении тела руководителя группы и автомобилей скорой помощи и пожарной службы — а также о том, что машина Палестинского общества Красного Полумесяца «превратилась в груду металлолома».

Член политбюро ХАМАС Басем Наим обвинил Израиль в совершении «преднамеренной и жестокой расправы над группами гражданской обороны и Палестинского Красного Полумесяца в городе Рафах». «Целенаправленное убийство спасателей, находящихся под защитой международного гуманитарного права, является грубым нарушением Женевских конвенций и военным преступлением», — заявил он.

Глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Том Флетчер заявил, что с 18 марта «израильские авиаудары по густонаселенным районам привели к гибели сотен детей и других мирных жителей».

«Пациенты погибли на больничных койках. Машины скорой помощи были обстреляны. Погибли спасатели. Если основные принципы гуманитарного права все еще имеют значение, международное сообщество должно действовать, пока это возможно, чтобы их отстаивать», — говорится в его заявлении.