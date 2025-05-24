Несколько жителей сектора Газа и израильских солдат рассказали Associated Press (AP), что войска систематически используют палестинцев в качестве живого щита, заставляя их первыми заходить в здания и туннели в Газе для проверки на наличие бомб и засады боевиков. Источники утверждают, что эта практика стала повсеместной за 19 месяцев войны.

АР побеседовало с семью палестинцами, которые подтвердили, что их использовали в качестве живого щита в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу. Двое военнослужащих израильской армии (ЦАХАЛ) признались агентству, что сами лично применяли эту практику, запрещенную международным правом.

В пресс-службе ЦАХАЛ, комментируя публикацию, заверили, что строго запрещают использовать гражданских лиц в качестве живого щита. В использовании этой практики Израиль давно обвиняет боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС, возлагая на них ответственность за гибель большого числа мирных жителей.

В официальном заявлении для AP израильские военные заявили, что запрещают какое-либо принуждение гражданских лиц к участию в военных операциях, и «все подобные приказы регулярно доводятся до сведения военнослужащих».

Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что ведут расследование нескольких инцидентов, связанных с предполагаемым задействованием мирных палестинцев в израильских военных миссий, но не предоставили никакой дополнительной информации по этому поводу. На вопрос АР о том, насколько масштабный характер могла иметь такая практика и осуществлялась ли она по приказам командующих офицеров, в пресс-службе не ответили.

Правозащитники утверждают, что Израиль десятилетиями использует палестинцев в качестве живого щита в секторе Газа и на Западном берегу. Верховный суд запретил эту практику в 2005 году, но правозащитные группы все эти годы продолжали документировать нарушения.

Опрошенные АР эксперты отметили, что нынешняя война в секторе Газа — первый случай за несколько десятилетий, когда эта практика — и дебаты вокруг нее — получили такое широкое распространение.