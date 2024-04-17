В Дагестане в результате дорожного происшествия задержали главу управления МЧС по Чечне Алихана Цакаева, пишут «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. Официального подтверждения этой информации нет.

На опубликованных изданием кадрах видно, как несколько полицейских подошли к черному внедорожнику, вытащили оттуда человека, похожего на Цакаева, и положили его на землю. Телеграм-канал Baza уточнил, что задержание произошло 14 апреля у федерального контрольно-пропускного пункта «Герзель» в Новолакском районе.

Как отмечает телеграм-канал «Осторожно, новости» министра силой вытащили из салона после того, как он отказался подчиниться требованиям полицейских, а вместо этого развернул авто и попытался наехать на них. До этого, по данным телеграм-канала «Только факты», водитель ехал по встречной полосе.

Документов у Цакаева при себе не было, отмечает Baza. Вскоре после задержания, по данным телеграм-каналов, главу ведомства отпустили без проведения медицинского освидетельствования.

Алихан Цакаев окончил Ростовский юридический институт МВД России по специальности «Правоохранительная деятельность» в 2010 году, а в 2018-м получил второе высшее образование в Академии управления МВД по специальности «Менеджмент».

До перехода в МЧС служил в МВД. С 2007 по 2019 годы был командиром чеченского ОМОНа. Главное управление МЧС по Чечне Цакаев возглавил в марте 2022 года.