Российское правительство обсуждает возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30% от общей суммы кредитования, пишут «Известия» со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса.

Один из них подчеркнул, что 30-процентный первоначальный взнос рассматривается не для всех программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой — но при этом не уточнил, для каких именно программ его могут ввести.

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что обсуждается также возможность повышения минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 25%. Он также подтвердил, что власти рассматривают вариант сокращения категорий заемщиков, которым будут доступны такие кредиты. По мнению депутата Госдумы, эти меры позволят снизить спрос на недвижимость, который спровоцировал ее подорожание, и со временем приведут к снижению цен.

Осенью 2023 года минимальный порог для льготных ипотечных заемщиков уже был повышен правительством с 15% до 20%, причем изменения затронули все программы. Власти стремятся урезать затраты на субсидии льготной ипотеки, поскольку при ключевой ставке в 15% это кредитование создает существенную нагрузку на бюджет, пояснил первый вице-президент федерального девелопера GloraX Александр Андрианов.

«Известия» предполагают, что новое повышение может затронуть самый популярный сегмент в этой сфере — кредиты на покупку жилья в новостройках или строительство дома. Их можно получить под 8% годовых, в Москве и Петербурге — до 12 млн рублей, в других регионах — до 6 млн рублей.

Накануне, 4 декабря, замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что министерство уже внесло в правительство проект постановления, предусматривающий изменение программы льготной ипотеки.

Повышение минимального первоначального взноса по таким кредитам до 30% может вызвать скачок спроса из-за попыток россиян «запрыгнуть в последний вагон» и оформить ипотеку на нынешних условиях, заявила замлавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Именно такой скачок был зафиксирован в сентябре, когда стало известно о предстоящем повышении первого взноса, напомнила старший директор Группы рейтингов и финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

«Известия» отмечают, что популярность льготной ипотеки ускорила рост ипотечного кредитования в целом, а это, в свою очередь, привело к резкому повышению цен на жилье в новостройках. С апреля 2020 года, когда стартовали льготные программы, «квадрат» жилой недвижимости в России подорожал в среднем более чем на 80%. При этом ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой» за три последних года вырос с 10% до 42%.