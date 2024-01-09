Смартфоны iPhone в половине случаев продаются в России уже активированными в других странах, иногда то же самое касается некоторых из продающихся устройств Samsung, выяснила газета «Известия». По ее данным, такие розничные сети, как «М.Видео — Эльдорадо» и МТС, начали предупреждать об этом клиентов.

Как пишет газета, речь идет о параллельном импорте, при котором до поставки в Россию некоторые устройства извлекаются из упаковки и регистрируются в заграничных сотовых сетях. Цель состоит в том, чтобы убедить производителей, что аппарат используется в той стране, для которой он был произведен.

«Устройство может быть активировано», — предупреждает на кассовых чеках АО РТК (розничная сеть МТС).

Аналогичные уведомления газета обнаружила на сайтах «М.Видео — Эльдорадо». В самой сети при этом заявили, что у них «сейчас не представлены активированные смартфоны, их закупки на данный момент также не осуществляются».

«Все больше розничных сетей продают активированные аппараты, подавляющее большинство из них — iPhone. Если год назад в «перепакованном» виде продавалось 20% таких гаджетов в РФ, то сейчас около 50%», — сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По его словам, точно подсчитать объем таких устройств в продаже «крайне сложно», поскольку их импорт «крайне непрозрачен». При этом большинство опрошенных участников рынка полагают, что чаще всего активированными продаются именно iPhone, однако в одном из выбитых в РТК чеков фигурировал Samsung Galaxy S23 (в МТС это не стали комментировать).

«Мы не практикуем закупку активированных смартфонов Samsung», — утверждают в «М.Видео — Эльдорадо».

Как отмечает издание, предупреждение о том, что находящиеся в продаже iPhone могут быть активированы, нашлось также на сайте ритейлера DNS. В объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota продаются новые запакованные устройства, имеющие необходимые сертификаты и лицензии, заявили в компании.

По словам источников, близких к двум импортерам электроники, в Россию по параллельному импорту действительно поставляются активированные Samsung, но они не доминируют в отгрузках.

«Как правило, в российских сотовых сетях легко регистрируются устройства Samsung, которые предназначены для большей части арабских стран, а также для Казахстана, Армении, Узбекистана», — сказал один из неназванных собеседников газеты.

С китайскими дистрибуторами можно договориться так, чтобы аппараты поступали в Россию уже перепрошитыми для активации в российских сотовых сетях, отметил источник. При этом к работе в России готова лишь половина смартфонов Samsung, поставляемых из Индии. Активация смартфонов — это масштабный международный бизнес, рассказал изданию источник на рынке.

«В ряде арабских стран есть фабрики активаций для поставок в страны под санкциями. Кроме того, китайские дистрибуторы тоже не отказывают в активации своим партнерам», — добавил он.

По мнению Эльдара Муртазина, активация гаджетов за рубежом связана с желанием перепродавцов и покупателей скрыть логистическую цепочку, по которой смартфоны попадают в Россию от вендора, и избежать санкций. Другой собеседник издания обратил внимание, что «зачастую закупить партию активированных смартфонов дешевле, чем неактивированных».

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников предупредил, что покупать активированные смартфоны рискованно. По его словам, при такой схеме нет гарантий, что покупатель получит не б/у аппарат и не украденный гаджет, причем речь может идти о целых партиях похищенных смартфонов.

«Такое приобретение сулит неприятности владельцу — вплоть до блокировки телефона в любой стране мира», — сказал Половников.

В ноябре «Известия» сообщали, что в России в продаже появились уже активированные ноутбуки Apple. Источник издания отмечал, что активированные MacBook поставляются в Россию небольшими партиями.