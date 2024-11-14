В январе-сентябре 2024-го россияне погасили просроченные долги на 30 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году, пишут «Известия» со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). При этом, уточняет газета, вырос и объем займов, которые будут взыскивать с граждан.

Как сообщили в НАПКА, в 2022 году были закрыты долги на общую сумму 19 млрд рублей, в 2023-м — на 23 млрд рублей. В этом году эта цифра составила около 30 млрд рублей.

Аналитики, пишут «Известия», считают, что частично возврат задолженностей связан с «с ростом доходов отдельных категорий граждан». Другая причина, по мнению экспертов — обращения коллекторов и банков в суды.

Кроме того, как отмечает газета, коллекторы стали предлагать схему дисконтирования задолженности: то есть погасить ее со скидкой в обмен на быстрое погашение долга, чтобы избежать суда.

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в январе-сентябре 2024 года было возбуждено 10,9 млн исполнительных производств о взыскании с граждан долгов на 1,44 трлн рублей. «Известия» уточняют, что это больше, чем за весь 2023-й.

Также в статье уточняется, что коллекторы пытаются получить долги, например, 10—15-летней давности. И хотя срок исковой давности по таким делам составляет три года, в данном случае есть нюанс, говорится в материале: «если заемщик признавал долг (например, частичным платежом или в переписке), срок может начать течь заново».