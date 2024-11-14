Проект Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ) России будет готов в 2025 году, сообщают «Известия». По словам помощника президента Николая Патрушева, сейчас он дорабатывается в Морской коллегии России.

В самой Морской коллегии уточнили, что работу над проектом ведет специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители ведомств и организаций.

Патрушев, который является председателем Морской коллегии России, во время посещения Каспийской флотилии 13 ноября заявил, что «в обстановке возрастающих угроз со стороны США и их союзников» ВМФ должен быть в состоянии «противостоять современным вызовам и угрозам, в том числе с учетом опыта проведения специальной военной операции».

По его словам, современный ВМФ должен развиваться как единая боевая система, состоящая из ударной, обеспечивающей и обслуживающей подсистем. Формирование такой системы зависит от возможностей судостроительной, приборостроительной, станкостроительной и других смежных отраслей промышленности.

Новая Стратегия развития ВМФ должна стать одним из документов стратегического планирования, которые глава государства Владимир Путин в конце июня поручил скорректировать для сбалансированного развития ВМФ, отмечает издание.

По словам военного эксперта Дмитрия Болтенкова, в Стратегии развития ВМФ будут определены будущие угрозы с морских направлений и выработано понимание того, как на эти угрозы реагировать. Главными пунктами стратегии должны стать ускорение строительства десантных кораблей, кораблей океанской зоны, фрегатов, модернизация существующих.

Военный эксперт Виктор Литовкин полагает, что в документе должно найти отражение дальнейшее развитие стратегического ядерного флота России — как с баллистическими ракетами на борту, так и с многоцелевыми. Эксперт отметил необходимость развивать морскую авиацию.

«Хотя идут споры, нужны авианосцы или не нужны. На мой взгляд, авианосные ударные группировки у России быть должны. Мы сейчас здесь проигрываем ведущим странам мира», — сказал он.

Что касается беспилотников, то они, по его мнению, нужны «для конвенциальных войск, вооруженных конфликтов и защиты Северного морского пути». «Но в будущем мы же не будем воевать с США беспилотниками. Обмен ядерными ударами этого не предполагает. Поэтому приоритетнее другие направления», — утверждает Литовкин.

В числе направлений, которые требуют усиления, эксперты назвали Арктику, Дальний Восток и Балтику.