Российским авиакомпаниям могут законодательно запретить рассаживать родителей и детей в самолетах. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс готовят депутаты «Единой России», пишут «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков проекта, первого зампреда думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

По ее словам, подготовка законопроекта только началась — сейчас парламентарии уточняют формулировки документа. В частности, пока они не определили возраст детей, на которых будет распространяться эта мера. В рамках инициативы обсуждается верхняя граница возраста, для которой будет актуален запрет. Она варьируется от 12 до 14 лет, а в случаях инвалидности — до 18.

Для родителей возможность посадить ребенка рядом с собой должна быть бесплатной, несмотря на то, что лоукостеры зарабатывают на возможности выбора места в салоне самолета, отмечает Буцкая.

«Ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь. В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости. Уже далее следуют очевидные вопросы комфорта», — объяснила автор инициативы.

С конца 2023 года для авиаперевозчиков действуют рекомендации о совместной рассадке пассажиров, которые разработала Генпрокуратура. Этот подход зафиксирован в правилах авиакомпаний, но за его нарушение не следует никакой ответственности.

К тому же, как указала Буцкая, перевозчики по-разному трактуют совместную рассадку пассажиров. «[Некоторые считают, что] если ребенок и взрослый сидят через проход, то в принципе они сидят рядом», — утверждает депутат.

В Минтрансе заверили, что перевозчики стараются предоставлять соседние места взрослым пассажирам и их детям в возрасте до 12 лет.

«Это можно сделать на стадии покупки, оформив билеты для всей семьи единым бронированием, при регистрации на рейс, которая открывается за 30 часов до вылета, или в аэропорту», — рассказали «Известиям» в S7 Airlines.

Зампред общественного совета при Минтрансе Илья Зотов подчеркнул, что сейчас авиакомпании действительно не запрещают пассажирам выбирать места рядом. Однако, по его словам, практически всегда эта услуга оказывается платной.

Аналогичное мнение высказал и председатель Союза пассажиров и сопредседатель Союза потребителей Кирилл Янков. В беседе с «Известиями» он подчеркнул, что право сидеть в самолете рядом должно быть не только у детей и родителей, но и у сопровождающего ребенка лица, а также у граждан старше 80 лет.