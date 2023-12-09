В ночь на 9 декабря в реанимации на 67-м году жизни скончался известный российский литературный критик, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрей Немзер, сообщает РБК со ссылкой на его жену Яну. По ее словам, «у него была очень тяжелая онкология, уже неизлечимая, последней стадии».

«Андрей Немзер умер. Какая-то важная часть жизни оборвалась», — написал в Facebook* литературовед и публицист Александр Архангельский.

«Мы с Андреем были знакомы, в 2000-м году вместе работали в редакции «Время новостей». Виделись потом редко, но всегда его помнила. Мы были в добрых отношениях. Андрей — глубокий, внимательный, невероятно интересный собеседник, обожавший своё дело и прекрасно знавший историю литературы», — пишет в своем телеграм-канале телеведущая Арина Бородина.

Андрей Немзер родился в 1957 году, окончил филфак МГУ и сразу же поступил в аспирантуру, по итогам которой защитил кандидатскую диссертацию. В 1980-1990 годах он возглавлял отдел критики «Литературного обозрения», писал рецензии на книги для «Независимой газеты», «Время МН», «Сегодня» и других изданий, а также руководил изданием альманаха «Солженицынские тетради».

Карьеру преподавателя Немзер начал в Российском институте театрального искусства (ГИТИСе), а потом работал с будущими журналистами и филологами в Высшей школе экономики: с 2002 года — на кафедре словесности Отделения деловой и политической журналистики, а с 2012 года — на факультете гуманитарных наук. Он шесть раз удостаивался звания лучшего преподавателя этого вуза.

На протяжении пяти лет (с 1995 по 2000 годы) Немзер входил в Букеровский комитет, в 2000 году был членом жюри Национальной литературной премии «Большая книга», премии им. Юрия Казакова и Букеровской премии, а в 2002 году возглавлял жюри Литературной премии Аполлона Григорьева.

Также Немзер входил в состав Союза российских писателей и занимал пост вице-президента Академии русской современной словесности, учредителем которой сам же и являлся. Его многочисленные изданные работы посвящены отечественной литературе разных периодов.

В частности, критик написал книги «Красное колесо Александра Солженицына: Опыт прочтения» и «При свете Жуковского: Очерки по истории русской литературы», «Литературное сегодня. О русской прозе. 90-е», «Памятные даты. От Гаврилы Державина до Юрия Давыдова», «Замечательное десятилетие русской литературы» и другие. Курсы лекций Немзера доступны на сайте проекта Arzamas.academy, а статьи — в «Журнальном зале».

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