Йельский университет* включили в реестр организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

«Йель* оправдывает средства, выделенные на дискредитацию органов государственной власти России. Речь о Йельском университете* (Yale University*, США), образовательно-интервенционную деятельность которого Генпрокуратура признала нежелательной», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В частности, Генпрокуратура обратила внимание на работу Школы международных отношений, которую назвала «своеобразным центром подготовки лидеров протестной активности».

По данным ведомства, в университете на регулярной основе проводятся мероприятия, целью которых является нарушение территориальной целостности России. Генпрокуратура заявила, что сотрудники учебного заведения «пытаются найти правовое обоснование изъятия российских активов с целью последующего финансирования украинских националистов» в рамках задания со стороны спецслужб.

По информации ведомства, под видом подготовки студентов к глобальному лидерству университет обучает оппозиционных лидеров других стран в рамках реализации стипендиальной программы.

«Среди российских выпускников программы руководители и активисты экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией»**, которые для эскалации протестной активности в Российской Федерации использовали полученные в школе знания и технологии», — говорится в тексте официального сообщения.

Помимо этого, Генпрокуратура обвинила Йельский университет* в работе, направленной на блокаду России со стороны других стран, подрыв экономических основ российского государства и дестабилизацию внутренней социально-экономической и политической ситуации.

В частности, ведомство обратило внимание на распространение призывов к ужесточению и введению «новых более действенных» санкций в отношении России, которые могут послужить значительному ограничению экономического потенциала страны.

Йель — один из старейших и самых престижных университетов США. Он входит в легендарную Лигу плюща и неизменно занимает топовые позиции в мировых рейтингах. Его кампус в Нью-Хейвене объединяет 14 школ, включая знаменитые юридическую и медицинскую, где преподавание строится на сочетании многовековых традиций и современных подходов.

Университет известен уникальной системой колледжей-общежитий и исключительной избирательностью — в него поступают лишь 5% абитуриентов. Среди его выпускников — пять президентов США, 20 нобелевских лауреатов и звезды мировой культуры.