Генпрокуратура подала иск к компаниям группы «Домодедово» и двум участникам схемы владения одноименным аэропортом — главе наблюдательного совета Валерию Когану и бенефициару Дмитрию Каменщику. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Московской области.

Материалы, объясняющие суть претензий, пока не опубликованы, но, как узнал «Коммерсантъ», иск стал результатом проверки порядка приватизации объектов аэропорта. По данным издания, ответчики получили заявление прокуратуры по почте, но о результатах проверки им не сообщили.

По словам источника «Ъ», практика показывает, что за подобными приватизационными проверками чаще всего следуют иски о возвращении активов государству.

Помимо Когана и Каменщика, в списке ответчиков значатся 30 компаний. Часть из них, например, «Домодедово эрфилд», «Домодедово пэссенджер терминал» и другие, участвуют в управлении аэропортом, указывает «Интерфакс». Некоторые другие входят в структуру владения аэропортом, в том числе «Эрпорт менеджмент компани лимитед», «Асьенда инвестментс лимитед», «Аламо (трасти) си вай лимитед» и прочие.

Также в число ответчиков попали компании, которые занимаются обслуживанием аэропорта и обеспечивают его безопасность.

Комментируя подачу иска Генпрокуратуры, в Домодедово заявили, что строго соблюдают все требования законодательства. «Позиция аэропорта будет сформирована после того, как в компании подробно ознакомятся с исковым заявлением», — сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Как пишет «Коммерсантъ», вопрос о возможной передаче Домодедово государству уже поднимался после взрыва, устроенного смертником в зале международных прилетов 24 января 2011 года. В результате погибли 37 человек, 117 пострадали. Бывший тогда президентом России Дмитрий Медведев потребовал найти собственников Домодедово.

«Вроде бы известно, кто собственник, но начинают проверять — собственник спрятан за структурой бенефициарных владений, а это крупнейший транспортный узел, где садится огромное количество самолетов!» — заявлял Медведев.

После этого, в мае 2011 года, аэропорт впервые сообщил, что Дмитрий Каменщик является его владельцем.

В 2015 году стало известно, что против Каменщика и топ-менеджеров аэропорта было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). С февраля по сентябрь 2016 года Каменщик находился под домашним арестом. В том же году дело прекратили по требованию прокуратуры.

С 2023 года в российские суды поступило множество исков, в которых Генпрокуратура требует перевести в казну крупные активы, утверждая, что их нынешние собственники в свое время получили их с нарушениями законов. С тех пор часть компаний перешли под временное управление Росимущества, после чего были проданы новым владельцам. По оценке главы Минфина Антона Силуанова, в результате продажи таких активов бюджет мог пополниться на сумму свыше 100 млрд рублей.