Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала проект депутата Михаила Матвеева, согласно которому в России будет введен полный запрет на покупку иностранцами гражданского оружия. Об этом сообщил RTVI источник в комиссии.

«Предлагается исключить из статьи 14 Федерального закона № 150-ФЗ положения о праве иностранных граждан приобретать на территории РФ гражданское оружие по лицензиям <…> на основании ходатайств дипломатических представительств», — следует из текста поправок.

В сопроводительных документах к законопроекту в качестве аргументов отмечается, что в отношении иностранцев независимо от их миграционного статуса (временное пребывание, временное проживание, постоянное проживание на территории России) невозможно собрать полные и достоверные сведения в целях установления их соответствия требованиям, предъявляемым к лицам, имеющим право на приобретение оружия.

Согласно закону «Об оружии», к гражданскому оружию «относится оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях». К этой категории относятся, в частности, травматическое оружие и электрошокеры.

Согласно официальной статистике МВД, «количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, по которым материалы и уголовные дела направлены в суд либо разрешены в отчетном период», сохраняется практически на одном уровне: в 2019 году таких преступлений было 53, в 2020 и 2021 году — по 40, в 2022 году — 42, в 2023 году — 37, отмечается в материалах к законопроекту.

Вместе с тем в документах к заседанию правкомиссии говорится, что в соответствии с федеральным законом «Об оружии» иностранные граждане могут приобретать указанное оружие по лицензиям, выданным Росгвардией, на основании ходатайств дипломатических представительств при условии вывоза ими оружия из России не позднее десяти дней со дня приобретения оружия. При этом «покупка иностранным гражданином патронов к такому оружию законом не предусмотрена, в связи с чем возможность стрельбы из такого оружия с использованием легально приобретенных патронов исключается», говорится в материалах правкомиссии.

Кроме того, ввоз в страну и использование на территории России всех видов, типов и моделей оружия иностранными гражданами «в целях обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья других граждан, их собственности, сопровождения грузов и в иных не предусмотренных федеральным законом «Об оружии» целях запрещен», следует из материалов правкомиссии.

«Таким образом, законодательство Российской Федерации уже содержит положения, направленные на исключение использования оружия иностранными гражданами в противоправных целях», — говорится в материалах.

На эти основания правительство законопроект не поддержало, отрицательный отзыв будет направлен в Госдуму.