Правительство России по поручению президента Владимира Путина утвердило размеры единовременных выплат участникам боевых действий, получивших ранения разной степени тяжести. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, военнослужащие с тяжелыми ранениями будут получать единоразовую выплату в размере трех миллионов рублей, с легкими — один миллион рублей. В случае иных увечий выплата составит 100 тыс. рублей.

«Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы», — отметили в пресс-службе правительства.

Постановление вступает в силу с 13 ноября.

Согласно утвержденному постановлению правительства о мерах господдержки и страхования военнослужащих, под тяжелыми подразумеваются ранения, опасные для жизни и здоровья, а также «способные вызвать умеренные или значительные нарушения функции поврежденного органа».

К легким относятся увечья, вызывающие незначительные анатомические и функциональные нарушения, «приводящие к временной потере способности исполнять обязанности военной службы на срок не менее семи суток».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении единовременной выплаты отдельным категориям лиц, получившим увечья. Размеры пособий глава государства поручил определить кабмину.