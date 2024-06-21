Правительство России смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. Как сообщила пресс-служба кабмина, ранее они были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% полученных валютных средств, теперь этот порог снижен до 60%.

«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — отметили в правительстве.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено президентским указом в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. В апреле власти продлили его до 30 апреля 2025 года.

Требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

В правительстве отмечали, что эта мера показала свою эффективность: она помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности и дала возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию.