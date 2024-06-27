Певица Селин Дион настояла на том, чтобы включить в документальный фильм «Я — Селин Дион» кадры, на которых видно как звезда страдает от приступов синдрома мышечной скованности. Об этом в интервью The New York Times рассказала режиссер ленты Айрин Тейлор.

По ее словам, Дион не наложила никаких ограничений на то, что можно снимать.

«Она сказала мне в самый первый день: “Ты у меня дома — то, что ты здесь, означает, что я тебя впустила. Не спрашивай у меня разрешений на съемки чего-либо”», — сказала Тейлор.

Во время сеанса физиотерапии у певицы произошёл приступ, и режиссер картины запаниковала. Ее испугали крики Дион, которые внезапно стихли, после чего исчез звук ее дыхания в микрофоне.

«Я осмотрела комнату и увидела, что ее [Дион] физиотерапевт вызвал начальника безопасности. Ее телохранитель мгновенно вошел в комнату. Я видела, как эти двое мужчин позаботились о ней, и они были подготовлены», — отметила Тейлор.

Режиссер не упоминала об этом эпизоде в разговорах с Дион, пока не показала ей готовый фильм спустя несколько месяцев.

«Первое, что она мне сказала: “Я думаю, этот фильм может мне помочь.” Потом она сказала: “Я думаю, этот фильм может помочь другим понять, каково это — быть в моем теле”. Позже она сказала мне: “Я не хочу, чтобы ты что-либо меняла в этом фильме, и я не хочу, чтобы ты укорачивала эту сцену. Она просто сказала “эту сцену”, и мы обе поняли, о чем она говорит”», — отметила режиссер.

Дион объявила о своем диагнозе в 2022 году. Синдром мышечной скованности представляет собой редкое неврологическое заболевание, которое вызывает сжатие мышц, зачастую сопровождаемое сильными спазмами. Через несколько месяцев после этого, она отменила десятки выступлений, запланированных в рамках ее мирового турне.

«Я стараюсь из всех сил, чтобы обрести свою силу вновь, но гастроли могут быть очень тяжелы, даже если ты чувствуешь себя на 100%», — говорила певица.

В своих соцсетях Дион рассказала о решении принять участие в съемках. В частности, по словам артистки, у нее возникло желание задокументировать эту часть ее жизни, чтобы «попытаться повысить осведомленность об этом малоизвестном состоянии, помочь другим с тем же диагнозом».