Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост, посвященный годовщине принудительного выселения чеченского и ингушского народов из Чечено-Ингушской АССР. Кадыров назвал бесчеловечным и преступным соответствующий приказ руководителя СССР Иосифа Сталина, а самого вождя — «проклятым».

Депортация чеченцев и ингушей проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Операцией, которая носила кодовое название «Чечевица», руководил глава НКВД Лаврентий Берия. Официальными причинами выселения были названы массовое сотрудничество с немецкими оккупантами, антисоветская деятельность и бандитизм. В основном представителей народов Кавказа депортировали в Казахстан и Киргизию. По разным оценкам, из ЧИАССР было выселено от 500 до 650 тысяч ингушей и чеченцев.

«Этот преступный приказ привел к огромным жертвам: тысячи людей погибли в дороге, в суровых условиях спецпоселений, от голода, холода и болезней. Наш народ был обречен на страдания лишь по воле жестокого режима, который не щадил ни женщин, ни стариков, ни детей», — написал Кадыров.

Обвинения, по которым выселяли кавказские народы, были ложными и не выдерживают никакой критики, добавил глава Чечни. Он напомнил, что чеченцы участвовали в Великой Отечественной войне, защите Сталинграда и освобождении блокадного Ленинграда. В депортации чеченский народ «не сломился», смог сохранить свою культуру, язык, традиции и веру, добавил Кадыров.

«Мы всегда будем помнить жертв этой страшной трагедии. Молим Всевышнего о милости для всех, кто пал от рук сталинского режима, и сделаем все возможное, чтобы подобные преступления никогда не повторились», — заключил глава Чечни.

В 2023 году Российский конгресс народов Кавказа потребовал запретить учебник истории для 10-11 классов из-за параграфа, в котором репрессированные при Сталине народы перечислялись «наряду с бандеровцами, власовцами и прочими». Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда поручил главе регионального парламента Магомеду Даудову разобраться в этом вопросе. Соавтор учебника, ректор МГИМО Анатолий Торкунов пообещал, что в спорный абзац внесут правки.