Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить взятых в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом сообщает ТАСС.

Кадыров передал список военнопленных бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией оружия массового уничтожения в Ираке Скотту Риттеру, который приехал в Грозный. Риттер, ранее служивший в Корпусе морской пехоты США, посетил масштабное построение сотрудников силовых структур в чеченской столице.

«У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [народных республиках]. Передаю нашему гостю [список]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, <…> то мы этих людей отдадим», — заявил Кадыров в ходе построения.

Он также продемонстрировал Риттеру видеозапись с пленными бойцами ВСУ. На записи они сказали, что предложено освободить 20 человек в обмен на снятие санкций с близких Кадырова, его самолетов и лошадей.

О прибытии в Грозный делегации во главе с Риттером Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

«Первым делом Скотт Риттер посетил Российский университет спецназа <…> Далее гости побывали на Аэродинамическом комплексе Goodsky, где смогли лично опробовать крупнейшую в Европе аэротрубу с помощью наших профессиональных инструкторов. Также они смогли пострелять из различных типов огнестрельного оружия на полигоне РУС», — написал глава Чечни.

⠀

Кадыров выразил уверенность, что увиденное позволит Риттеру сформировать объективное мнение о Чечне и ее вкладе в военную операцию на Украине.