Назвавшие своих новорожденных детей в честь национальных героев Чечни родители получат по 500 тысяч рублей, написал глава республики Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

«Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении Кадырова.

Кроме того, глава Чечни призвал жителей региона оказать содействие в сборе важных исторических предметов, передать имеющиеся у них вещи в региональные музеи.

«Это позволит не только сохранить нашу историю, но и сделать ее доступной для будущих поколений», — отметил Кадыров.

По словам главы Чечни, что в рамках Года истории было проведено 2073 мероприятия, еще 100 мероприятий организовали в российских субъектах. Также было опубликовано 6500 материалов, посвященных истории Чечни.

Аналогичная акция с именами проводилась в Чечне осенью 2020 года. Родители, которые назвали детей, родившихся с 28 октября до ночи 29 октября, в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи, получили по 100 тысяч руб. Министр информации и печати республики Ахмед Дудаев напомнил, что мероприятие проводили и в 2019 году, но тогда принимали участие только семьи, в которых родились мальчики.