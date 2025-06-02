Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал Указ о присвоении звания «Почетный гражданин Чеченской Республики» предпринимателю, основателю промышленно-финансовой группы «Сафмар» Микаилу Гуцериеву. Об этом руководитель региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Я давно знаю Микаила Сафарбековича как искренне преданного сына нашего Отечества, человека с огромным сердцем, который всегда с честью и достоинством служит интересам нашей страны», — отметил Кадыров.

По его словам, Гуцериев в самые сложные времена для республики “он без колебаний поддержал курс” первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, с которым его связывали теплые, личные и доверительные отношения.

Кадыров добавил, что он благодарен бизнесмену за его “постоянное внимание, отзывчивость и неравнодушие к судьбе чеченского народа”.

«Его поддержка сыграла важную роль в реализации ключевых социальных проектов, направленных на повышение качества жизни наших граждан, укрепление инфраструктуры и развитие экономики республики», — написал глава Чечни.

Звание «Почетный гражданин Чеченской Республики» присваивается гражданам, проработавшим в регионе не менее 20 лет, внесшим особый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие республики, а также в укрепление законности, развитие науки, культуры, искусства, образования и снискавшим уважение и широкую известность у жителей Чечни.

В течение года звание присваивается двум гражданам. Удостоенным звания вручается грамота, нагрудный знак и удостоверение «Почетный гражданин Чеченской Республики». Имена удостоенных звания вносятся в Книгу почетных граждан Чеченской Республики.

В июле 2024 года Кадыров вручил Гуцериеву высшую награду Чечни — орден Кадырова. Тогда же Гуцериев в ответ на просьбу главы республики не ставить в регионе памятник в его честь, а вместо этого построить социальный объект, рассказал, что он «первый приехал в Грозный» с отцом Рамзана Кадырова и построил в Чечне школу и больницу, потратив на это 18 млн долларов.