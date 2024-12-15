Грозный сегодня был атакован тремя дронами, жертв и пострадавших нет, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, на такие атаки республика будет отвечать «более точными и более жесткими ударами возмездия».

«Три беспилотника сегодня утром атаковали Грозный. Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа “АХМАТ-Грозный” Управления Росгвардии по Чеченской Республике», — рассказал Кадыров.

Глава региона рассказал, что после произошедшего сегодня он передал оперативные данные о местах расположения украинских войск. В результате российские войска в полдень нанесли удар по одному из объектов в Харькове, ликвидировав, по его словам, 200 бойцов ВСУ.

Кадыров добавил, что когда украинской стороне «придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары по местам скопления личного состава ВСУ».

«И последствия таких ударов будут во много раз страшнее. А данных у нас предостаточно», — отметил он.

Ранее «Осторожно, новости» сообщили, что Грозный второй раз за неделю подвергся атаке БПЛА. Телеграм-канал со ссылкой на местных жителей уточнил, что «целью беспилотников были база ОМОНа и 2-й полк».