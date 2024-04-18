Попытка задержания руководителя главного управления МЧС России по Чечне генерал-майора Алихана Цакаева на границе с Дагестаном является «постыдной провокацией». Такое мнение выразил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, «ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича [Цакаева]» без объяснения причин и несмотря на то, что он «не совершал грубого нарушения».

«У него не было при себе служебных документов и формы, потому что он выехал в свой выходной день. Оказывается, это может стать причиной для разыгрывания целого спектакля на КПП», — написал Кадыров.

Глава Чечни убежден, что, если бы Цакаев был одет в свою генеральскую форму, «сотрудники поста побоялись бы даже посмотреть в его сторону». «Так и случилось позже. Когда нападавшие выяснили, что дело имеют с генералом, имеющим ряд боевых заслуг и наград, то трусливо разбежались», — добавил он.

Кадыров призвал власти Дагестана обратить внимание на произошедшую ситуацию и принять меры в отношении тех, кто проводил задержание Цакаева, добавив, что они «не должны носить и марать форму блюстителя».

«Мы вместе с братским Дагестаном боролись с террористами и бандитами, но вот такие недостойные сотрудники никогда не станут товарищами ни вам, ни нам. Они только подведут и сами посрамятся в нужную минуту», — заключил руководитель республики.

На пост с критикой дагестанских силовиков из-за задержания Цакаева ответил глава Дагестана Сергей Меликов. В своем телеграм-канале он отметил, что инцидент произошел на федеральном пропускном пункте, который не относится к ведению дагестанских правоохранителей.

«Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой «постыдной провокации», потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка», — написал он.

Меликов также выразил уверенность, что инциденту дадут объективную оценку и ситуация не скажется на отношениях двух республик.

О задержании Алихана Цакаева в Дагестане вечером 17 апреля сообщили «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах. Телеграм-канал Baza уточнял, что инцидент произошел в воскресенье 14 апреля у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе.

Как писал телеграм-канал «Осторожно, новости», министра силой вытащили из салона после того, как он отказался подчиниться требованиям полицейских, а вместо этого развернул авто и попытался наехать на них.

По словам неназванного собеседника Baza, у главы МЧС Чечни якобы не было с собой документов, однако позже министр был отпущен, медосвидетельствование не проводилось.