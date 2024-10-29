Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм-канале, что в результате атаки дрона загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе.

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — сказано в сообщении Кадырова.

По его словам, следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц.

«Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», — добавил глава республики.

При этом Минобороны России не сообщало об атаке БПЛА на Чечню. По данным ведомства, в ночь на 29 октября было перехвачено два беспилотника над Белгородской областью, два — над Брянской, два — над Курской и еще один над акваторией Черного моря.

Российский университет спецназа был основан в 2013 году и готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки (огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, IT-подготовка и военная журналистика). Учебное заведение занимает территорию более 400 га и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, включая тактический город, стрелковый комплекс, водоем, а также взлетно-посадочную полосу длиной 1 600 метров.

В апреле 2023 года сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором РУС. По словам главы республики, решение было принято по просьбе руководителя университета Байбетара Вайханова. Отмечается, что Кадыров-младший «тесно знаком с деятельностью знаменитого университета».

В августе университет посещал президент России Владимир Путин и понаблюдал за занятиями по тактико-огневой подготовке. Затем глава государства встретился в командно-диспетчерском пункте с командирами спецподразделений Чечни, инструкторами и добровольцами, участвующими в военной операции на Украине.