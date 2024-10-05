Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак «Почетного строителя России», сообщает РИА Новости. Церемония награждения прошла 5 октября во время открытия жилого комплекса в Грозном.

Кадыров награжден за «профессионализм, трудолюбие и верность профессии», сообщил ведущий в процессе вручения награды.

Многоквартирный дом предназначен для переселения граждан из аварийного жилья и оползневых зон, а также обеспечения жильем детей-сирот. Кадыров назвал строительство этого ЖК «одним из важных этапов федерального проекта по расселению из аварийного жилья».

В положении о знаке «Почетного строителя России» указано, что им награждаются высокопрофессиональные инженерно-технические работники и рабочие строительных специальностей строительных, конструкторских и научно-исследовательских организаций. Награду можно получить за: — строительство сооружений, которые имеют большую архитектурную ценность, выполнены из энергосберегающих и экологически чистых материалов, а также соответствуют сложившемуся в районе застройки архитектурно-строительному ансамблю; — разработку, внедрение и применение строительных технологий и материалов, которые помогают повысить качество, долговечность и экологичность возводимых объектов при снижении себестоимости их строительства; — реализацию крупных проектов по строительству высококачественного социального жилья и реконструкции ветхого жилищного фонда; — подготовку квалифицированных кадров для строительной отрасли.

В августе 2023 года Кадыров уже получал награду за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли ЖКХ России. Тогда она была представлена в виде благодарственного письма от президента России Владимира Путина.

«Я выражаю искреннюю признательность главе государства за высокую оценку нашей деятельности. <…> Хочу отметить, что все наши достижения были бы невозможны без внимания и личной поддержки Владимира Владимировича и федерального правительства. Мы и впредь будем наращивать усилия, чтобы все поставленные руководством страны задачи выполнять качественно и в срок», — отмечал тогда глава Чечни.

В августе 2024 года президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер вручила Рамзану Кадырову российскую премию Людвига Нобеля. Глава Чечни получил награду за личный вклад в проведение военной операции на Украине, поддержку военных, а также за гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.