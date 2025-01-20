В Госдуму сегодня будет внесен законопроект об увеличении на 30% страховых выплат по ОСАГО. Автор документа, депутат Госдумы Ярослав Нилов сообщил RTVI, что необходимость пересмотреть размер выплат, необходимых для компенсации ущерба в случае ДТП, «назрела давно».

«Тарифы при этом живут своей жизнью — растут, а выплаты как будто в заморозке еще с 2014 года. Законопроектом предусмотрено увеличение страховых сумм на 30%, что при этом не должно повлечь автоматического увеличения предельных размеров базовых ставок страховых тарифов и их коэффициентов», — сказал он.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с RTVI назвал инициативу Нилова «постепенной историей, которая имеет право на жизнь».

«Страховые компании активно будут сопротивляться подобным инновациям. Но я уверен, что надо двигаться в этом направлении, то есть направление у Ярослава Нилова, безусловно, правильное», — добавил он.

При этом эксперт призвал внедрять в России белорусскую систему страхования, где тарифы для различных категорий водителей ниже, а они сами получают в белорусских рублях сумму, эквивалентную 10 тыс. евро в случае причинения вреда имуществу и 10 тыс. евро, если речь идет о здоровье.

«В нашей реальности страховые компании повышение лимитов обязательно сопрягают с повышением тарифов. Нам нужно не изобретать велосипед, а полностью скопировать белорусскую систему тарифообразования с тем, чтобы наша страховая система, которая с белорусской становится единым целым, в целом, собственно, была такой же справедливой, как их», — сказал Шапарин.

Изменения вносятся в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Сейчас, как отмечается в пояснительной записке, максимальная страховая сумма (лимит выплат) составляет 500 тыс. рублей «в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего» и 400 тыс. рублей «в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего».

Эти показатели были установлены законом в июле 2014 года и с тех пор не менялись, подчеркивает Нилов. За это время выросли цены на запчасти, ремонт, медицинские услуги и так далее, напоминает депутат, поэтому размер страховых сумм требует пересмотра.

По данным парламентария, средняя выплата в 2023 году за вред, причиненный имуществу, составила 82 711 рублей, а за вред, причиненный жизни и здоровью, — 156 056 рублей. Однако лимита выплат по ОСАГО все чаще не хватает на ремонт машины, добавил Нилов.

«Аварий с ущербом, оцененным выше 400 тыс. рублей, становится больше с каждым годом. По имеющимся данным, за первые шесть месяцев 2024 года доля таких случаев у некоторых компаний достигла почти 5%, хотя за январь — июнь 2023 года их было около 1,7%. Эта тенденция связана с ростом стоимости восстановления автомобиля из-за подорожания запчастей, материалов и работ, усложнения логистики. В среднем запчасти подорожали примерно на 30—50%, больше всего — для европейских автомобилей», — говорится в пояснительной записке.

Нилов добавил, что когда лимита выплат по ОСАГО в 400 тыс. рублей не хватает, то недостающую сумму на восстановление машины обычно взыскивают с виновника аварии. При этом, согласно сложившейся судебной практике, этому человеку приходится платить «даже тогда, когда лимит ОСАГО не исчерпан».

«В последнее время наблюдается рост случаев занижения страховыми компаниями стоимости восстановительного ремонта с целью получения максимальной прибыли. Если потребитель подписал соглашение на выплату, то проведение независимой экспертизы необязательно, и страховщики могут занижать выплаты», — рассказал парламентарий.

Сторонники сохранения нынешних лимитов страховки настаивают, добавляет Нилов, что их рост приведет к увеличению страховых тарифов и, как следствие, расходов граждан на ОСАГО. При этом сборы на ОСАГО и так «стремительно растут при практически не изменившихся выплатах», заметил депутат.

«Согласно статистике Банка России, сборы страховщиков по ОСАГО за I полугодие 2023 года увеличились на 29% по сравнению с первым полугодием 2022 года и достигли 151,9 млрд рублей. При этом выплаты (на фоне роста цен на запчасти, курса рубля и прочего) снизились на 1%, с 80,6 млрд рублей до 79,8 млрд рублей», — сообщил Нилов.

И если в первом полугодии 2022 года было выплачено 68% от сборов, то за тот же период 2023-го лишь чуть больше половины — 53% от сборов, сообщил парламентарий. «И все это происходит на фоне резкого подорожания полисов ОСАГО для населения и бизнеса», — подчеркнул он.

В связи с этим, добавил Нилов, следует увеличить максимальную сумму по каждому страховому случаю в среднем на 30%: с 500 тыс. до 650 тыс. рублей «в части возмещения вреда, причиненного жизни» и с 400 тыс. до 520 тыс. рублей «в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего».

В случае, если документ будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Законопроект, как считает Нилов, позволит защитить права граждан, пострадавших в результате ДТП, а также «повысить доверие к данному виду обязательного страхования».