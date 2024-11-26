Депутаты Госдумы намерены повысить до 5 тыс. максимальный штраф за управление транспортом без полиса ОСАГО. Законопроект 26 ноября прошел первое чтение в нижней палате парламента, передает корреспондент RTVI.

Штраф повысят впервые за все время существования обязательного страхования, то есть с 2002 года. Инициативу в Госдуму 1 октября внес парламент Кабардино-Балкарии. Если законопроект примут, до 3-5 тыс. вырастут штрафы за езду без полиса. Такую же сумму придется заплатить, если полис ОСАГО у водителя вообще отсутствует.

Средняя стоимость ОСАГО составляет 7215 руб. по России в третьем квартале 2024 года, подсчитали аналитики созданного Мосбиржей маркетплейса «Финуслуги». Это на 4,2% (317 руб.) меньше, чем в январе этого года. В Москве за страховой полис придется отдать 10185 руб., в Санкт-Петербурге — 9771 руб., в Новосибирске — 9052 руб.

Во время обсуждения законопроекта первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов отметил , что сейчас “максимальный штраф за такое нарушение составляет 800 рублей, а с учетом возможности оплатить половину штрафа в течение 20 дней — 400 рублей, кроме того, штраф не пересматривался с 2022 года”.

«Авторы законодательной инициативы отмечают, что указанная мера административной ответственности представляется недостаточной и не способствует превентивной цели административного наказания, поскольку размер административного штрафа значительно ниже стоимости оформления полиса ОСАГО, а КоАП не предусмотрена повышенная ответственность за повторное правонарушение. И вот, как следствие, нарушители по указанной статье не заинтересованы в страховании своей гражданской правовой ответственности, что приводит к нарушению прав законопослушных участников дорожного движения при ДТП», — сказал Бессарабов.

Во время обсуждения глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратил внимание, что с 1 марта 2025 года дорожные камеры начнут фиксировать водителей без полиса ОСАГО в экспериментальном режиме. По его мнению, необходимо разумное ограничение по числу штрафов для каждого автовладельца за определенный срок.

«С учетом такого количества камер, которое есть у нас, можно штрафов в течение дня набрать столько, что придется автомобиль продавать, поэтому должен быть разумный срок, допустим, сутки: не чаще, чем раз в сутки можно привлекать к ответственности по соответствующей части этой статьи», — предложил Нилов.

От принятия закона могут пострадать добросовестные водители, ведь сейчас страховые компании не всегда заблаговременно предупреждают граждан об окончании срока действий ОСАГО, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

«Пострадают люди, которые просто забыли про страхование», — сказал во время обсуждения Фаррахов. Он предложил также ввести штрафы для недобросовестных страховых компаний.