Возвращение обязательного техосмотра поможет обеспечить безопасность дорожного движения, заявил «Ленте.ру» член думского комитета по транспорту и президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Российского союза автостраховщиков (РСА) и Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Обе организации ранее заявили, что обязательный техосмотр транспортных средств в России следует возобновить с 2026 года. По данным «Автостата», почти 70% легковых автомобилей в стране достигли 10-летнего возраста, а их средний возраст составляет 15 лет. В таких условиях, подчеркнул Ефимов, возвращать обязательный техосмотр, «конечно, надо».

«Мы должны обеспечить безопасность пассажиров, потому что наши автобусы дважды в год проходят техосмотр. Мы также должны гарантировать, что каждый автомобиль такси исправный. Вопрос в том, как гарантировать нашим гражданам, чтобы машина была исправна, водитель был исправный, квалифицированный», — пояснил депутат Госдумы.

Обязательный техосмотр для получения страхового полиса ОСАГО был отменен в России летом 2021 года. Соответствующие изменения в законодательство были согласованы с Минтрансом, Минфином, Банком России и МВД, а также поддержаны правительством.

Решение было принято на фоне резкого дефицита станций техосмотра, сократившихся в стране в период пандемии коронавируса. Автомобилистам стало просто негде пройти ТО, пояснял тогда депутат Госдумы Алексей Изотов. В РСА заверяли, что поправки нужны для обеспечения «доступности ОСАГО».

Осенью 2022 года Госавтоинспекция начала использовать дорожные фото- и видеокамеры для выявления поддельных свидетельств о прохождении техосмотра. В общей сложности за год было выявлено и аннулировано более 25 тысяч фальшивых диагностических карт ТО, в основном изготовленных с помощью фотомонтажа.