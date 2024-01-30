С 1 февраля 2024 года в России начнут действовать новые правила взаимодействия коллекторов с неплательщиками. Как они отразятся на миллионах должников, объясняют опрошенные «Лентой.ру» юристы.

Закон, регулирующий работу коллекторов, был принят ее в 2016 году, но на практике выяснилось, что в нем недоработаны некоторые вопросы по процессу взыскания долгов. Особенно остро они стояли для клиентов микрофинансовых организаций (МФО), поскольку россияне бьют рекорды по количеству микрозаймов == в 2023 году было оформлено почти 35 млн таких кредитов на сумму до 30 тысяч рублей каждый и условием полного погашения за 30 дней.

Расширение сферы контроля

До внесения поправок Федеральная служба судебных приставов (ФССП) контрлировала только организации, у которых возврат просроченных долгов являлся основным родом деятельности. При этом чаще всего права должников нарушают не коллекторы, а МФО, отметил гендиректор компании «Долгам.НЕТ», арбитражный управляющий Дмитрий Донсков.

Новые понятия

С 1 февраля в законодательстве появятся понятия «коллектор» и «коллекторская деятельность». Коллекторы — это коммерческие организации, выкупившие долг у банка или МФО и состоящие в госреестре ФСПП.

Для МФО и банков по обновленному закону будет создан отдельный специальный реестр, и судебные приставы начнут контролировать взыскание ими долгов так же, как делают это с коллекторами.

Виды воздействия на должников

Взыскатели долгов будут обязаны уведомлять ФССП о намерении использовать конкретные способы взаимодействия с неплательщиками — сообщения, телефонные звонки, личные переговоры, звонки с применением ботов, отправка корреспонденции курьерскими службами.

Должник вправе отказаться от взаимодействия с коллекторами, но для этого должно пройти минимум четыре месяца с начала просрочки по кредиту. Также неплательщик может общаться со взыскателями долгов через адвоката, не контактируя с ними сам.

Если ФССП выявит нарушения со стороны коллектора, его могут:

лишить права на отдельные виды контакта с должниками на срок до 60 дней

исключить организацию из реестра и лишить права на коллекторскую деятельность.

Общение коллекторов с должниками

Новые нормы ограничивают контакты взыскателей с неплательщиками строгими рамками:

в будни — с 08:00 до 22:00

в выходные и праздники — с 09:00 до 22:00

личное общение — не чаще раза в неделю

звонки — максимум один в сутки, дважды в неделю, восемь раз в месяц

текстовые сообщения — максимум два в сутки, четыре в неделю, 16 в месяц

сообщения через «Госуслуги» — не более двух в месяц по одному долгу

Дополнительные ограничения для коллекторов обеспечит появление в законе слова «календарный».

«Это значит, что если коллекторы позвонят или напишут должнику в пятницу и субботу, то с понедельника следующей недели лимит по частоте обнулится. До сих пор в такой ситуации нужно было отсчитывать семь дней. Это же относится к очным контактам», — поясняет «Лента.ру».

По новым правилам при контакте с должником взыскатель обязан предоставить ему данные:

о кредиторе

о лице, которое контактирует с должником (имя или идентификационный код, присвоенный сотруднику коллекторской организацией)

о наличии просроченной задолженности

о размере задолженности

о структуре задолженности.

Легализация роботов для обзвона

В обновленном законе появилось понятие «автоматизированный интеллектуальный агент» (АИА) — это робот, с помощью которого коллекторы оповещают неплательщика о просроченной задолженности.

Особого значения это не имеет: роботов для обзвона абонентов коллекторы используют уже давно, а сейчас это просто формализуется в законе.

Коллекторам станет хуже, а должникам — не лучше

Вряд ли с 1 февраля число жалоб на коллекторов заметно снизится, поскольку поправки носят скорее уточняющий характер и «приводят в порядок сферу взыскания долгов», считает юрист проекта «За права заемщиков» Михаил Алексеев.

С другой стороны, у коллекторов станет еще меньше возможностей легально воздействовать на должников, поэтому «эффективность работающих в легальном поле коллекторов совершенно нулевая», предупредил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он выступает против урезания прав законопослушных коллекторов, упирая на то, что случаи, на которые жалуются должники, «происходят за пределами цивилизованных норм поведения» и «относятся к компетенции правоохранительных органов».