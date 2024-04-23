Сотрудники полиции задержали и опросили уроженца Таджикистана, который в Челябинске оскорбил бойца смешанных единоборств (ММА) Ирину Алексееву и ее подругу, сообщает пресс-служба регионального МВД во «ВКонтакте». Мужчине не понравилось, что девушка выглядит «как девочка или как мальчик», он также заявил, что «у нас так не ходят».

Проверку по факту конфликта также начали в региональном управлении Следственного комитета. Глава СК Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе проведения проверки.

«Сначала он преследовал их на машине, а потом собирался наехать на них. Со слов одной из девушек, мужчина несколько раз выходил из машины и высказывал в отношении них фразы, направленные на возбуждение ненависти и унижение достоинства по признакам национальности», — отметили в СК.

В МВД сообщили, что автомобиль зачинщика конфликта и его владелец были установлены «в кратчайшие сроки». Владельцем иномарки оказался 40-летний челябинец. Он объяснил сотрудникам полиции, что на машине ездит 24-летний брат, у которого нет российского гражданства. Мужчина приехал в Челябинск в марте 2024 года на заработки и в России находится легально.

«Сотрудники полиции оперативно задержали молодого человека и доставили его в органы внутренних дел Челябинска <…> С молодым человеком оперативниками уголовного розыска проведена профилактическая беседа о недопустимости совершения противоправных деяний. Для выяснения всех обстоятельств в полицию были приглашены участницы второй стороны конфликта», — сказано в пресс-релизе МВД.

В ведомстве добавили, что задержанный извинился перед девушками и перед жителями Челябинска за свое недостойное поведение.

33-летняя Ирина Алексеева — боец смешанных единоборств, действующий боец UFC в женском легчайшем весе. Она является призером чемпионата России по дзюдо, чемпионкой мира по самбо, обладательницей Кубка мира по самбо, мастером спорта России международного класса.

После конфликта Алексеева прокомментировала конфликт в своих соцсетях. По словам спортсменки, она была застигнута врасплох и не знала, что делать. «Я не хочу разжигать межнациональные конфликты. Не бывает плохих наций, бывают плохие люди. Но в стране ситуация очень тяжелая в этом плане», — добавила она.