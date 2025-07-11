Евросоюз может полностью заморозить соглашение об ассоциации с Израилем из-за ситуации в Секторе Газа. Politico и Reuters сообщили, что это лишь один из предложенных вариантов «политических действий» против еврейского государства и его правительства во главе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху.

Что предлагает Брюссель

Как пишет Politico, один из основных вариантов, которые рассматривает ЕС, — приостановка соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Израилем от 2000 года. Оно предусматривает тесные связи блока и еврейского государства в торговле и других областях.

При этом в документе, с которым ознакомилась редакция Politico, подчеркивается, что приостановка действия торговой главы соглашения приведет к отмене преференций для израильской продукции при выходе на рынок ЕС. Также в этом обзоре говорится, что такой шаг будет принят с наибольшей вероятностью, так как требует квалифицированного большинства голосов Европейского совета, а не единогласной поддержки.

Среди других вариантов также есть отстранение Израиля от программ Евросоюза для студентов и ученых, к примеру, Erasmus и Horizon, или же ограничение технического сотрудничества и меморандумов о взаимопонимании.

«Большинство мер, представленных в четверг, потребуют одобрения всех 27 стран-членов ЕС или большинства из них. Дипломаты отмечают, что пока неясно, готово ли достаточное число государств-членов к реализации любого из этих вариантов», — пишет Reuters.

Ожидается, что список из 10 вариантов, будет обсуждаться 15 июля на саммите министров иностранных дел ЕС. При этом пока что нет каких-либо признаков, что большинство стран Евросоюза поддержит более жесткие рестрикции.

Почему ЕС настроен против Израиля

Как отмечает Reuters, к разработке контрмер против Израиля привело наличие «признаков того, что власти страны нарушили свои обязательства в области прав человека».

«Есть признаки того, что Израиль нарушил свои обязательства в области прав человека в соответствии со статьей 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем», — заявили еще 20 июня в дипломатической службе Евросоюза.

В Брюсселе добавили, что продолжающиеся ограничения со стороны Израиля на поставки продовольствия, лекарств, медицинского оборудования и других жизненно важных товаров «затрагивают все население Газы, находящееся на пострадавшей территории».

В Израиле же назвали этот отчет «односторонним» и «демонстрирующим двойные стандарты».

Вместе с тем, 10 июля стало известно, что ЕС и Израиль достигли соглашения о расширении гуманитарной помощи Сектору Газа. Ожидается, что это произойдет «в ближайшие дни», пишет The New York Times. При этом израильский чиновник рассказал газете, что власти самостоятельно приняли решение увеличить объемы гумпомощи Газе на заседании кабмина.