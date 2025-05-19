В ночь на 19 мая в Юстинском районе Калмыкии столкнулись микроавтобус и грузовик. По меньшей мере семь человек погибли, еще 11 госпитализированы с травмами. Подробности ДТП сообщила пресс-служба управления МЧС по республике Калмыкия.

Авария произошла в 2.10 по местному времени близ поселка Цаган Аман, на 1211 километре трассы «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань». Грузовик FAW, за рулем которого был 51-летний житель Тульской области, лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом Volkswagen, которым управлял 40-летний житель Волгоградской области. В микроавтобусе ехал как минимум 21 человек.

Пострадавших в аварии госпитализировали в центральную региональную больницу Юстинского района. Известно, что детей среди погибших и раненых не было.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Спасатели отключили аккумуляторы на обоих автомобилях и смыли остатки топлива и масла с трассы. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».