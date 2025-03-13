Рынок сенсорных экранов бурно растет. В России ввели реестр электроники, и теперь государство должно закупать только отечественную продукцию. Однако в школы и другие госучреждения поставляют поддельную продукцию. Как это стало возможным, разбирался RTVI.

«Подавляющее большинство продаж интерактивных панелей в России — это продажи государственным заказчикам», — рассказал гендиректор Gekotouch Сергей Сержантов.

При этом в законодательстве о госзакупках прописаны «безусловные преференции» для отечественной продукции, говорит Сержантов.

Чтобы отличить российское от китайского, Минпромторг создал единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Оборудование на бюджетные деньги можно закупать только из этого реестра.

В рамках нацпроекта «Образование» запланировано оснащение российских школ интерактивным оборудованием. IT-юрист, основатель проекта «Честный реестр» Александр Литвинов говорит, что в школы уже поступили тысячи поддельных панелей на миллиарды рублей.

«Школы, где учатся дети, получают оборудование, которое в том числе с точки пожарной безопасности, электробезопасности, оно не проверялось никем. Никто не знает, что с ним произойдет», — утверждает Литвинов.

Начальник отдела централизации закупок ГБУ «Московское долголетие»

Александр Манякин рассказал, как столкнулся с подделкой при работе в ГБУ «Московское долголетие». По его словам, учреждение заказало интерактивные панели, тендер выиграла компания BM Group. Ее продукцию отдали на экспертизу, которая показала, что там нет российских процессоров, а кроме того, панель собрана «кустарным способом».

Как устроены мошеннические схемы— смотрите в расследовании RTVI.