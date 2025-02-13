Проект «Африканская инициатива» представил новый подкаст под названием «Пульс Африки», где приглашенные эксперты анализируют ключевые события, происходящие на континенте. В первом выпуске обсуждается военный конфликт на востоке Демократической Республики Конго (ДРК).

В качестве гостя дебютного эпизода выступил Сергей Карамаев, научный сотрудник Группы региональных политических проблем стран Востока и Юга, а также эксперт Центра проблем ИМЭМО РАН. В интервью с журналистом «Африканской инициативы» он объяснил, кто такие повстанцы M23, какую роль в их деятельности играет Руанда и какое влияние этот конфликт может оказать на мировую экономику.

Карамаев отметил, что в январе 2025 года группировка M23 захватила города Саке и Гома, расположенные на стратегически важных транспортных узлах, что позволило им блокировать ключевые пути сообщения в ДРК. Кроме того, повстанцы установили контроль над частью крупных месторождений редкоземельных металлов и других ценных ресурсов, что, по словам эксперта, неизбежно отразится на глобальной экономической ситуации.

Эксперт также подчеркнул, что M23 контролирует значительные запасы таких полезных ископаемых, как тантал, вольфрам, ниобий и олово, что приносит им существенный доход. По данным осени 2024 года, ежемесячная прибыль группировки от продажи этих ресурсов оценивается в диапазоне от 300 до 800 тысяч долларов.

«Все эти минералы применяются в технике и высокоточных производствах. Если цены на условный тантал поднимутся, цены на всю технику просто взлетят, поэтому я думаю, что главы технических корпораций, например, Apple, Microsoft и других сейчас думают, как обеспечить необходимые поставки. Последствия [конфликта] для мировой экономики будут ощутимы», — сказал востоковед.