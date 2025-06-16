Британскую службу внешней разведки МИ-6 впервые за всю историю ее существования возглавит женщина — это будет 47-летняя Блейз Метревели, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Осенью 2025 года она сменит на посту начальника разведки Ричарда Мура и станет ее 18-м начальником.

Блейз Метревели — кадровый офицер разведки — поступила на службу в 1999 году. Сейчас в МИ-6 она является техническим директором — главой готдела Q, отвечающего за технологии и инновации, — а ранее занимала другие руководящие должности в МИ-6 и МИ-5, агентствах внутренней безопасности и контрразведки. Метревели изучала социальную антропологию в Кембриджском университете и большую часть своей карьеры проработала на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе. В прошлом году ее удостоили звания Кавалера ордена Святого Михаила и Святого Георгия.

По словам Стармера, выбор Метревели в качестве главы службы внешней разведки — это «историческое назначение», особенно с учетом того, с какими вызовами сейчас сталкивается страна.

«Работа наших разведывательных служб никогда не была столь важной. Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба, будь то агрессоры, которые отправляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберзаговоры стремятся нарушить работу наших государственных служб», — прокомментировал премьер-министр выбор кандидатуры нового руководителя МИ-6.

Сама Метревели заявила, что горда и польщена назначением. Она подчеркнула, что МИ-6 «играет жизненно важную роль — вместе с МИ-5 и GCHQ — в обеспечении безопасности британского народа и продвижении интересов Великобритании за рубежом».

МИ-6 — единственное британское разведывательное агентство, которым с момента его основания в 1990 году и до сих пор ни разу не руководила женщина. МИ-5 ранее возглавляли Стелла Римингтон и Элиза Мэннингем-Буллер, а нынешней главой GCHQ является Энн Кист-Батлер — первая женщина-руководитель этого ведомства.

Британские СМИ отмечают, что в данном случае «жизнь подражает искусству», поскольку в фильмах про Джеймса Бонда на протяжении 17 лет существования этой кинофраншизы внешней разведкой руководит именно женщина — М (ее роль в последние годы играет Джуди Денч). На самом деле глава МИ-6 по традиции носит псевдоним С.

Ричард Мур руководил МИ-6 с сентября 2020 года. Пять лет считаются максимальным сроком полномочий глав британских разведывательных служб. По прошествии этого времени они обычно переходят работать в консалтинг или частный сектор. В отличие от Метревели, которая строила карьеру в МИ-5 и МИ-6, Мур был дипломатом — провел почти четыре года в роли британского посла в Турции, сумел наладить прочные отношения с ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Под его руководством МИ-6 запомнилась несколькими громкими публичными заявлениями: в частности, в феврале 2022 года служба несколько раз предупреждала о возможном начале боевых действий между Россией и Украиной.